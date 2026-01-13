2025年5月、“交際ゼロ日婚” で世間を賑わしたYouTuber・ヒカルと実業家・進撃のノア。わずか約半年という短い結婚生活の末に電撃離婚した2人だが、その後のノアの行動が新たな波紋を呼んでいる。ことの発端は、ノアが12日掲載した自身のInstagramのストーリーだ。

「ノアさんは、31歳の誕生日を祝うため、大阪を中心にキャバクラを展開する『エースファクトリー』の社長・綾田武司氏や友人たちとハワイを訪れていました。

滞在中、エイベックスの松浦勝人会長のハワイの別荘を訪れた様子を写真つきで投稿したのですが、ソファで松浦氏に寄りかかる姿が親密だと話題になり、ニュースでも大きく報じられました。

しかし、ノアさんは同日に綾田氏とも体を寄せ合った写真をストーリーにあげており、ノアさん自身が《誕生日に甘えてくっついた写真を撮らせてもらっただけなのに》と、松浦氏との写真だけが報じられたことに反論していました。

本人としては、あくまで誕生日のお祝いの延長という感覚だったのでしょうが、相手の知名度や立場によって受け止め方が変わってしまったというのが今回の騒動の原因でしょう」（芸能記者）

思わぬ形で炎上することとなったノアだが、X上では《離婚後すぐにこれ、よくわからん… しかも相手が》《進撃のノアちゃん新しい彼氏でもできたんだて見てみたら松浦会長で笑っちゃったw》など、冷めた声が聞こえてくる。

一方で、別れたヒカルに厳しい視線を向ける声も少なくない。

「ヒカルさんも、離婚後の活動が順風とは言えません。離婚後に投稿したYouTubeでは『うつ病の一歩手前』と告白し、撮影意欲の低下や心境の変化を率直に語っています。精神的な苦しさを吐露していますが、《うつ病を釣りにするのはほんとよくない》と動画そのものへの批判も相次いでいます。

当初はオープンマリッジ宣言でヒカルさんが猛烈に批判を浴び、チャンネル登録者数を大きく減らしましたが、根本的には “どっちもどっち” だったというわけでしょう。いずれにせよ、2人のインフルエンサーとしての活動に陰りが出てきているのは間違いなさそうです」（同）

ファンを取り戻すためには再婚するしかない？