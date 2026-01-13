自動車のカタログ好きは集まれ！ ACC・JAPANが大阪交歓会を開催

日本最大級のカタログコレクタークラブ「ACC・JAPAN（オートモービル・カタログ・コレクターズクラブ・イン・ジャパン）」は、大阪交歓会を実施する。テーマは「あっ、いいな！ 魅せられたカタログの写真」。有志の方から提供のカタログとダブりカタログの放出や貴重カタログ・雑誌を陳列ケースで展示、集合写真の撮影などを行う予定。自動車のカタログ好きにはたまらないイベントになっている。



開催場所：難波市民学習センター・セミナー展示室（大阪市浪速区湊町1-4-1 OCAT［大阪シティエアターミナル］ビル4階）

開催日時：2026年1月18日（日） 13時30分～16時00分（ACC・JAPAN会員は12時30分会場集合）

入館料：参加無料ですが、会場費捻出等のため500円のカンパを行います



〈文＝ドライバーWeb編集部〉