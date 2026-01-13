マクドナルドのハッピーセットに“しんちゃん＆ポムポムプリン”第1弾が登場【1月16日から】
バーガーチェーン「マクドナルド」は1月16日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」のおもちゃ第1弾（各3種）の提供を開始する。
第1弾のおもちゃの提供期間は1月22日までを予定しているが、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」
提供期間：1月16日〜1月22日
◆レストランがへんしん！カンタム・ロボ
マクドナルドの店舗が、オリジナルカラーのカンタム・ロボに変形するおもちゃ。
レストランがへんしん！カンタム・ロボ
◆ハッピーセットからひょっこりしんちゃん
ハッピーセットボックスを下から押すと、しんちゃんの顔がひょっこり飛び出す仕掛け。
ハッピーセットからひょっこりしんちゃん
◆しんちゃんのアクションスライダー！
トレイに乗ったしんちゃんをセットし、後ろから押すと前へ勢いよく飛び出すおもちゃ。
しんちゃんのアクションスライダー！〈ハッピーセット「ポムポムプリン」第1弾おもちゃ〉
提供期間：1月16日〜1月22日
◆耳がパタパタ えんぴつキャップ
鉛筆に取り付けて動かすと、耳が上下にパタパタ動く。※鉛筆は付属しない。サイズによっては使用できない場合がある。
耳がパタパタ えんぴつキャップ
◆ころころカート
ポムポムプリン型のカートを手で転がして遊べるおもちゃ。付属カードを乗せて楽しめる。
ころころカート
◆ティーポット型 こものいれ
帽子がフタになったティーポット型の小物入れ。アクセサリーなどを収納できる。※食品容器としては使用不可。
ティーポット型 こものいれ〈スマホで遊べるリズムゲームも登場〉
ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃ外箱にあるQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を楽しめる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に合わせて画面をタップする内容で、最終ステージまで遊ぶと、おもちゃごとに異なる壁紙（全6種）がもらえる。プレイ可能期間は、1月16日5時から2月22日23時59分まで。
リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」〈おもちゃ第2弾は1月23日スタート〉
1月23日からは、第2弾として「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」のおもちゃ各3種が登場する。
◆ハッピーセットでゆめみるしんちゃん
ハッピーセットボックス柄の布団で寝るしんちゃんのおもちゃ。右側のダイヤルを回すとしんちゃんと見る夢のイラストが変わる。ディスクを裏返すと、もう１種類のイラストで遊べる。
ハッピーセットでゆめみるしんちゃん
◆マクドナルドでカードパーティーだゾ！
14枚のカードを2枚ずつめくりながら、同じ絵のペアを集めて遊べる。店舗型のケース付き。
マクドナルドでカードパーティーだゾ！
◆おまたせ！しんちゃんマックデリバリー
マクドナルドのクルーに扮したしんちゃんが乗ったデリバリーバイクのおもちゃ。バイクを手で押して転がすとしんちゃんが上下に動く仕掛け。
おまたせ！しんちゃんマックデリバリー
◆ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ
ポムポムプリンの帽子部分を上に引き出すと定規が出てくる。6cmまでの目盛りが付いている。測れる長さはあくまでも目安。
ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ
◆ポムポムプリン なかよしフォークスタンド
ケースを開けるとポムポムプリンのお友だち“マフィン”と“スコーン”のフォークが入っている。
ポムポムプリン なかよしフォークスタンド
ポムポムプリン なかよしフォークスタンド
◆ポムポムプリン とけい型メモスタンド
時計モチーフのおもちゃ。時計部分は手で動かせるようになっており、時計の読み方を学べる。帽子部分はメモスタンドになっており、メモが2枚付属する。
ポムポムプリン とけい型メモスタンド
ポムポムプリン とけい型メモスタンド
1月30日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種の中から、いずれか1つがもらえる。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどが提供される場合がある。
「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンク、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）を組み合わせて楽しめる。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。
「ハッピーセット」イメージ
〈クレジット表記〉
【クレヨンしんちゃん】
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
【ポムポムプリン】
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387