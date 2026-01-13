マクドナルドのハッピーセットに“しんちゃん＆ポムポムプリン”第1弾が登場【1月16日から】

バーガーチェーン「マクドナルド」は1月16日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」のおもちゃ第1弾（各3種）の提供を開始する。

第1弾のおもちゃの提供期間は1月22日までを予定しているが、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」

〈ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第1弾おもちゃ〉

提供期間：1月16日〜1月22日

◆レストランがへんしん！カンタム・ロボ

マクドナルドの店舗が、オリジナルカラーのカンタム・ロボに変形するおもちゃ。

◆ハッピーセットからひょっこりしんちゃん

ハッピーセットボックスを下から押すと、しんちゃんの顔がひょっこり飛び出す仕掛け。

ハッピーセットからひょっこりしんちゃん

◆しんちゃんのアクションスライダー！

トレイに乗ったしんちゃんをセットし、後ろから押すと前へ勢いよく飛び出すおもちゃ。

しんちゃんのアクションスライダー！

〈ハッピーセット「ポムポムプリン」第1弾おもちゃ〉

提供期間：1月16日〜1月22日

◆耳がパタパタ えんぴつキャップ

鉛筆に取り付けて動かすと、耳が上下にパタパタ動く。※鉛筆は付属しない。サイズによっては使用できない場合がある。

耳がパタパタ えんぴつキャップ

◆ころころカート

ポムポムプリン型のカートを手で転がして遊べるおもちゃ。付属カードを乗せて楽しめる。

ころころカート

◆ティーポット型 こものいれ

帽子がフタになったティーポット型の小物入れ。アクセサリーなどを収納できる。※食品容器としては使用不可。

ティーポット型 こものいれ

〈スマホで遊べるリズムゲームも登場〉

ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃ外箱にあるQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を楽しめる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に合わせて画面をタップする内容で、最終ステージまで遊ぶと、おもちゃごとに異なる壁紙（全6種）がもらえる。プレイ可能期間は、1月16日5時から2月22日23時59分まで。

リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」

〈おもちゃ第2弾は1月23日スタート〉

1月23日からは、第2弾として「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」のおもちゃ各3種が登場する。

◆ハッピーセットでゆめみるしんちゃん

ハッピーセットボックス柄の布団で寝るしんちゃんのおもちゃ。右側のダイヤルを回すとしんちゃんと見る夢のイラストが変わる。ディスクを裏返すと、もう１種類のイラストで遊べる。

ハッピーセットでゆめみるしんちゃん

◆マクドナルドでカードパーティーだゾ！

14枚のカードを2枚ずつめくりながら、同じ絵のペアを集めて遊べる。店舗型のケース付き。

マクドナルドでカードパーティーだゾ！

◆おまたせ！しんちゃんマックデリバリー

マクドナルドのクルーに扮したしんちゃんが乗ったデリバリーバイクのおもちゃ。バイクを手で押して転がすとしんちゃんが上下に動く仕掛け。

おまたせ！しんちゃんマックデリバリー

◆ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ

ポムポムプリンの帽子部分を上に引き出すと定規が出てくる。6cmまでの目盛りが付いている。測れる長さはあくまでも目安。

ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ

◆ポムポムプリン なかよしフォークスタンド

ケースを開けるとポムポムプリンのお友だち“マフィン”と“スコーン”のフォークが入っている。

ポムポムプリン なかよしフォークスタンド

◆ポムポムプリン とけい型メモスタンド

時計モチーフのおもちゃ。時計部分は手で動かせるようになっており、時計の読み方を学べる。帽子部分はメモスタンドになっており、メモが2枚付属する。

ポムポムプリン とけい型メモスタンド

1月30日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種の中から、いずれか1つがもらえる。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどが提供される場合がある。

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンク、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）を組み合わせて楽しめる。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

「ハッピーセット」イメージ

〈クレジット表記〉

【クレヨンしんちゃん】

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

【ポムポムプリン】

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387