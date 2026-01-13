この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】会社のお金がどんどん増える方法。良い資金繰りで成功する会社を作りましょう！」と題した動画を公開。10,000社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が悩む「資金繰り」が悪化する本当の理由について解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、「会社の全ては資金繰りで決まる」と断言。売上や利益が上がっていても、現金が尽きれば会社は倒産してしまう「黒字倒産」の危険性を指摘する。実際に、倒産する会社の約半数は黒字であり、「売上が上がればどうにかなるという発想は本当に危険」だと警鐘を鳴らした。



では、なぜ資金繰りは悪化するのか。市ノ澤氏は7つの原因を挙げるが、特に注意すべきは「急激な規模拡大」「在庫の増加」「売上債権の増加」の3点だという。これらは連動しており、急激に売上が伸びると、それに伴って仕入れる在庫や、入金待ちの売掛金が増加する。その結果、会計上は利益が出ていても、手元の現金（キャッシュ）は逆に減少していくというメカニズムを解説した。



さらに、多くの経営者が好む「節税」も資金繰りを悪化させる大きな要因だと指摘する。「節税するというのは、利益を減らすという行為。利益を減らすためには経費を払う必要があり、結果としてお⾦がどんどんなくなっていく」と、節税がもたらすキャッシュフローへの悪影響を説明した。



資金繰りを改善するためには、「入金を前倒しにする」「在庫を減らす」などの対策に加え、「間違ったお金の借り方をしない」ことが重要だという。市ノ澤氏は、「資金使途に応じた正しい借り方」を理解しなければ、いつまで経っても資金繰りが安定しないと語る。



最後に市ノ澤氏は、節税という目先の利益に囚われず、常に手元に残る現金を基準に経営判断を下すことの重要性を強調。「運転資金はとにかく減らせ！むしろビジネスモデルを変えてそこからキャッシュを作り出せ！」と力強く語り、正しい知識を身につけ、キャッシュリッチな経営者になることを呼びかけた。