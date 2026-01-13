【経営者必見】会社のお金がどんどん増える方法。良い資金繰りで成功する会社を作りましょう！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】会社のお金がどんどん増える方法。良い資金繰りで成功する会社を作りましょう！」と題した動画を公開。10,000社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が悩む「資金繰り」が悪化する本当の理由について解説した。
市ノ澤氏は冒頭で、「会社の全ては資金繰りで決まる」と断言。売上や利益が上がっていても、現金が尽きれば会社は倒産してしまう「黒字倒産」の危険性を指摘する。実際に、倒産する会社の約半数は黒字であり、「売上が上がればどうにかなるという発想は本当に危険」だと警鐘を鳴らした。
では、なぜ資金繰りは悪化するのか。市ノ澤氏は7つの原因を挙げるが、特に注意すべきは「急激な規模拡大」「在庫の増加」「売上債権の増加」の3点だという。これらは連動しており、急激に売上が伸びると、それに伴って仕入れる在庫や、入金待ちの売掛金が増加する。その結果、会計上は利益が出ていても、手元の現金（キャッシュ）は逆に減少していくというメカニズムを解説した。
さらに、多くの経営者が好む「節税」も資金繰りを悪化させる大きな要因だと指摘する。「節税するというのは、利益を減らすという行為。利益を減らすためには経費を払う必要があり、結果としてお⾦がどんどんなくなっていく」と、節税がもたらすキャッシュフローへの悪影響を説明した。
資金繰りを改善するためには、「入金を前倒しにする」「在庫を減らす」などの対策に加え、「間違ったお金の借り方をしない」ことが重要だという。市ノ澤氏は、「資金使途に応じた正しい借り方」を理解しなければ、いつまで経っても資金繰りが安定しないと語る。
最後に市ノ澤氏は、節税という目先の利益に囚われず、常に手元に残る現金を基準に経営判断を下すことの重要性を強調。「運転資金はとにかく減らせ！むしろビジネスモデルを変えてそこからキャッシュを作り出せ！」と力強く語り、正しい知識を身につけ、キャッシュリッチな経営者になることを呼びかけた。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun