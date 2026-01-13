Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤Ï¡È»êÆñ¤Î¶È¡É¡¡ÊÑ²½µå¤Ï¡Ö2¡¢3¼ï¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ä·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³
·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã
¡¡Åê¼ê¤Ë¡ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸30¿Í¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÎÅê¼ê¤ÏÊÑ²½µå¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£50ÅÀ¤ÎÊÑ²½µå¤ò4¼ïÎà»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢90ÅÀ¤ÎÊÑ²½µå¤ò2¼ïÎà»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë90ÅÀ¤ò2¼ïÎà¤Ç¤¹¡×
¡¡¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÊÑ²½µå¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤â¶î»È¤¹¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤ÎÅê¼ê¤Ï7¡¢8¼ïÎà¤ò»ý¤Áµå¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î7¡¢8¼ïÎà¤ÎÀºÅÙ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£1¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¤â¡¢¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÊÑ²½µå¤òÁ´¤Æ°ìµéÉÊ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥×¥í¤È¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¾®ºÙ¹©¤ÏÍø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÄ¾µå°Ê³°¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¥«¡¼¥Ö¤«¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½µå¤Ï3¼ïÎà¤°¤é¤¤¤Ë¹Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤ò50ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ80ÅÀ°Ê¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ø1·³¤ÇÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö2¤Ä¤«3¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡NPBÄÌ»»173¾¡¤òµó¤²¤¿·¬ÅÄ»á¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤Ï¡¢Âç¤¤¯½Ä¤Ë³ä¤ì¤ë¥«¡¼¥Ö¡£µð¿Í¤Î¸åÇÚ¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¿ûÌî¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¸Í¶¿¤È¤¤¤¨¤Ð¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¡Ø¤³¤ì¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬2¤Ä¡¢3¤Ä¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¡¢2¤Ä¤«3¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥¯¥ë¥È³°Ìî¼ê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸µ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¦»ÖÅÄ½¡Âç»á¡Ê¸½ÃæÆü¥²¡¼¥àÀïÎ¬¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È·ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤â¡Ö¼ÂºÝ¤Ë6¡¢7¼ïÎà¤Îµå¼ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»î¹ç¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï3¡¢4¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¶ñÂÎÎã¤Ëµó¤²¡ÖÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄ¾µå¤È¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Ãæ¿´¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»È¤¨¤ëµå¤È»È¤¨¤Ê¤¤µå¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¡¼¥Ö¤â¼Â±é¤·¤ÆÅêµå¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¤é¤·¤¯¡Ö²óÅ¾¿ô¤¬Ä¾µå¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥Ö¤Ï²óÅ¾¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¶Ê¤²¤ëÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ò¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£Äã¤á¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÊÑ²½µå¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦³èÍÑ¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¦¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜÅª¤ÏÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¡£µÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ÊÑ²½µå¤Ïµå¼ï¤ò¸·Áª¤·¤ÆËá¤¾å¤²¡¢Äã¤á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë