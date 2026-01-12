1月11日、元Aぇ!groupメンバーの草間リチャード敬太が、ファンクラブ会員向けのブログを更新。現在の心境をつづり、話題となっている。

2025年10月、下半身を露出した疑いで現行犯逮捕された草間は、11月13日に公然わいせつの容疑で略式起訴された。所属していたSTARTO ENTERTAINMENTは活動休止を発表し、11月20日、Aぇ!group脱退が発表された。

「今回のブログは、7月の投稿以来、約6カ月ぶりの更新となりました。ブログ内では《まず、ごめんなさい。そしてありがとうございます》と、ファンへの謝罪や感謝の思いが記載され、少しずつ気持ちを整理し、前を向いているという言葉もつづられていました。

じつは、ブログを更新した1月11日は、草間さんの30歳の誕生日でした。節目の日に合わせたタイミングで届いたメッセージは、ファンにとっても感慨深いものとなったでしょう」（芸能ジャーナリスト）

草間からのメッセージに、X上では、

《今は大変だと思うから無理しないでね。ずっと応援してるよ》

《リチャくんに愛を叫んでるリチャ担がいることを忘れないでね》

と、心に響いたファンの声が寄せられた。

11月20日、草間は、STARTO ENTERTAINMENTのウェブサイトで《一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です》と、グループ脱退の理由をつづった。

今回の温かいファンからのエールは、本人に届いているだろう。