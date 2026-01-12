森保監督が現地で決勝戦を観戦

第104回全国高校サッカー選手権は1月12日に国立競技場で決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）に3-0で勝利して初優勝を果たした。

この一戦を現地で観戦したサッカー日本代表の森保一監督は試合後の囲み取材で、「感動的な試合だったと思いますので、本当に『感動をありがとう』ということを伝えたいなと思います」と総括した。

試合は前半19分、”就活中”のFW日高元が左足シュートで先制ゴールを決めると、同39分にはゴール前でこぼれ球を拾ったMF堀ノ口瑛太が豪華ミドルシュートで追加点を奪う。後半45分には、途中出場の10番MF佐々木悠太がダメ押しゴールを決めて3-0とした。

決勝戦を現地で観戦した森保監督は、「これまでやってきた努力が必ず未来につながると思いますので、それぞれの舞台でまた次の成長を目指してほしい。サッカーを続ける選手たちには、ぜひ日本サッカーを背負ってもらえるように、Jリーグや日本代表を目指してほしいなと思います」と話し、選手権に出場した高校生から、未来のJリーガー、日本代表が現れることを期待した。

そして、6万142人が訪れたスタジアムの雰囲気について「高校サッカー選手権というブランドの魅力は本当に上がってきた」と実感した様子。「これだけの観客、感動にも繋がってるのかなと思いました。歴史の積み重ねは大きいと思います」と、104回まで続いてきた選手権の歩みに思いを馳せた。（FOOTBALL ZONE編集部）