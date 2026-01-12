こんな態度だと嬉しい！彼氏に期待する「愚痴の聞き方」９パターン
デート中に彼女の愚痴を延々と聞かされたら、正直ウンザリしてしまうもの。とはいえ、ここで彼女の望み通りの聞き役に徹することができれば、「この人が彼氏で本当によかった！」と惚れ直してもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「こんな態度だと嬉しい！彼氏に期待する『愚痴の聞き方』」をご紹介します。
【１】「それは俺でも怒ると思う」と彼女のイライラに共感する
「『お前の気持ちはよく分かる』って言ってもらえるだけで、心がかなり軽くなる」（20代女性）というように、「この理不尽な思いを彼氏に理解してほしい」と望む女性は多いようです。言いたいことがあっても、まずは相手の気持ちに寄り添うのが先決でしょう。
【２】「心配だから、その後どうなったかを聞かせて」と彼女を思いやる
「彼氏への信頼が増しました」（20代女性）というように、彼女が抱える問題に最後まで付き合おうとすると、かなり好印象のようです。あとで「なんの話だっけ？」と的外れな第一声を発しないよう、この日の愚痴をしっかり覚えておきましょう。
【３】「なにがあったのか、話してもらえてよかった」と愚痴を歓迎する
「私って愛されてるなあと思って、泣きそうになった」（10代女性）というように、「打ち明けてもらえてむしろ嬉しい」と愚痴を歓迎して、愛を感じさせる手もあります。話を聞き終わって言うべきことが見つからないときに、気の利いたセリフとしても使えるでしょう。
【４】「もし自分が同じ立場だったら…」と控え目に解決策を提案する
「考えすぎて迷走してたから、彼氏の話はとても参考になった」（20代女性）というように、彼女の愚痴が堂々巡りをしていたら、突破口を開いてあげてもいいでしょう。自分にも似た経験があるなら、そのときの顛末を語って聞かせると役に立てるかもしれません。
【５】「こんな見方もできるんじゃない？」と別の視点から状況を分析する
「自分にはない発想だったので、気づかせてもらって感謝してます」（20代女性）というように、彼女が多少なりとも冷静なら、反論めいた意見を述べても真摯に受け止めてもらえるかもしれません。相手の怒りの度合いを見極めて、タイミングよく切り出しましょう。
【６】「つまり、こういうことかな？」と話を整理し、見通しをよくする
「頭に血がのぼってたから、問題点を浮き彫りにしてもらえて助かった」（20代女性）というように、第三者の立場で事態を把握し直して、理性を取り戻させるパターンです。「間違ってたらごめんね」などと慎重に口火を切れば、憤慨中の彼女も耳を貸してくれるでしょう。
【７】「そこでキレなかったのは偉いね」と彼女の対処の仕方を褒める
「自分は間違ってなかった、とホッとした」（10代女性）というように、事が起きたときの彼女の振る舞いを肯定してあげるのもよさそうです。とはいえ、「君がすることは全部正しい」などと大雑把に称賛しても口先だけだとバレてしまうので、きちんと話を聞いてから賛同しましょう。
【８】「なにそれ！腹立つわー！」と彼女以上に憤慨してみせる
「私はそこまで怒ってないんだけど…って、むしろ冷静になれた（笑）」（20代女性）というように、彼女と一緒になって怒ってあげると、イラ立ちを鎮められるかもしれません。ただし、狙いとは逆に火に油を注いでしまう可能性もあるので、その場合はすぐに別の策に切り替えましょう。
【９】「うんうん、それでどうなったの？」と上手に話の先を促す
「聞き上手な彼氏のお陰で、話したいだけ話せてスッキリした！」（10代女性）というように、余計な口を挟まずに、愚痴やうっぷんをとにかく吐き出させる方法です。「マジか！」「なるほどー」などの相づちを適度に挟むと、「熱心な聞き手」に見えるでしょう。
彼女の口ぶりや表情をよく観察して、ベストな聞き方を探りましょう。（安藤美穂）
