「豊臣兄弟！」直が寧々の侍女に＆今川義元 登場！次回1月11日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、1月18日（日）放送予定の第３回「決戦前夜」の予告、場面写真が公開されました。

第２回ではついに武士の道を歩む決心をする小一郎。このまま順調に織田家臣になる流れだと、大河ドラマにしては展開が早いですね。

次回放送では今川義元が初登場です！

第３回「決戦前夜」のあらすじ

故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。

3人は織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れ、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。

兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。

そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。

大河ドラマ『豊臣兄弟！』相関図

大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHK

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第３回「決戦前夜」は、1月18日（日）放送。

画像：大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHK