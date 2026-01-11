²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡ÈÀËÊÌ¡É²ñ¸«¡¡¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¡×ÌÀ¤«¤·¤¿³ëÆ£¡Äµð¿Í¤¬ÂàÃÄÁª¼ê¤ò°ÛÎã¤ÎÀ¸ÇÛ¿®
²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖGIANTS¡¡TV¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÃÅ¾å¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ä´¶¼Õ¤Ê¤É¶»Ãæ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤¹¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÇØÃæ²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤º¤Ã¤È¡¢MLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï³èÌö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³¤¤òÅÏ¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï4Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¤Î1·å¤È¤Ê¤ë¡Ö7¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÆþÃÄ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÀþ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þÂå¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³¹¤¬¤¤ì¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±Î½¤È¤Ê¤ë2021Ç¯¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ°²è¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÃÒÊÛ³Ø±à¹â¤«¤éÆþÃÄ¡£2020Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤Î2´§¡¢2023Ç¯¤Ë¤âËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Ïº¸Éª²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç69»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Î¼çË¤¤È¤·¤ÆNPBÄÌ»»1074»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢248ËÜÎÝÂÇ¡¢717ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡ÈÂàÃÄ²ñ¸«¡É¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é12Âæ¡¢µ¼ÔÌó50¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖGIANTS TV¡×¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï1977Ç¯¤Ë756¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á°ÊÍè¡¢49Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë