元子役のパイパー・ロッケルが、18歳になって初めて迎えた元日に「OnlyFans（オンリーファンズ）」でアカウントを開設。初日収益が290万ドル（約4億5000万円）に達したと、ファンへの感謝の言葉とともに収益表をXに投稿したところ、ネット上で物議を醸すことに。

【写真】色白で幼さの残るベビーフェイスに、大きな瞳とナチュラルメイクのパイパー。札束を手にする姿や、車の前でセクシーなポーズをとる姿なども

「OnlyFans」とは、ポルノ女優やポールダンサー、セクシー系インフルエンサーらが写真や動画を有料配信するサブスクリプション型プラットフォーム。利用者の最低年齢を18歳としており、一般人でも直接ポルノを販売できる。"露出の現金化装置"として広く知られ、集客を目的に過激な言動をとる販売者もいるため、各国の規制当局が注視している。

このプラットフォームに、これまで清楚で親しみやすいイメージを武器に、同世代から支持を集めてきた人気子役タレントが足を踏み入れた。

現時点でパイパーが投稿している内容は、セクシーなランジェリー姿やボディラインを強調した写真、距離感の近さを感じさせる動画、映画やドラマを意識したシチュエーション動画などがその大半。あどけなさの残る雰囲気を前面に出しつつ、視線や表情、ポージングで見る側の想像を刺激する構成が目立つ。

今後は時間をかけて、同プラットフォームで許容される範囲、すなわち"性行為には踏み込まないものの、より踏み込んだ露出や表現"に進む可能性が高いとみられている。

「18歳になったら……」ネット上では"解禁カウントダウン"

色白で幼さの残るベビーフェイスに、大きな瞳とナチュラルメイク。身長152cmと小柄で、一見するとセクシー売りとは無縁そうな外見のパイパー。だが、3歳で美少女コンテストに出場し、8歳でYouTubeに初投稿。10歳でウェブシリーズドラマに出演するなど、物心がつく前から「見られること」「評価されること」が前提の社会で生きてきた。

チャンネル登録者数は1220万人と、親が安心して子どもに見せられるネット発のキッズスターとして成功したパイパーだが、ハリウッド女優としてのキャリアは難航。そんな中、2025年2月に「OnlyFans」の人気配信者によるグループ「Bop House」とTikTok動画を撮影。さらに「18歳になったらOnlyFansに参加するかも」と匂わせる投稿を行ったことから、一部ファンの間では"解禁カウントダウン"が行われていた。

実際に「OnlyFans」に参入すると、ネット上では批判やバッシングの声が一気に噴出。成人したとはいえ、10代で「OnlyFans」を開始したことについて「一線を越えるのが早すぎる」「清楚だと思っていたのにがっかり」といった声や、「一日でそんなに稼げるわけがない」など収益面への指摘が飛び交っている。

元国民的アイドル子役、1日で「約1億5700万円」稼いだケースも

パイパーの登録者数は数十万人規模とも報じられており、初動だけで巨額が動く可能性は十分にある。過去には、ディズニーチャンネル出身の元国民的アイドル子役であるベラ・ソーンが参入直後、開始24時間で100万ドル（約1億5700万円）以上を稼いだと伝えられたこともあり、「有名人×OnlyFans」の爆発力は実証済みだ。

とはいえ、パイパーはベラほどの知名度や実績があるわけではなく、「話題性を生み、ファンを呼び込むために、収益ページの数字を捏造したのではないか」と疑う声が多い。

ネットで批判が殺到したことに対応し、パイパーは即座にTikTokライブを実施。涙を浮かべながら「私は成人している」「合法な選択」「こんなにも憎しみを向けられるとは思わなかった」「でもこれからも続ける」と訴えた。

しかし、これにも「炎上中に生配信する神経がわからない」「泣けば許されると思っているのか」「完全に同情狙い」「まさしく炎上商法」といった声が噴出し、かえって裏目に出たようだ。

Z世代にとっては極めて現実的なキャリアモデルか

実は彼女、自身のYouTubeチャンネルでインフルエンサーグループ「Squad」を組み、人気を博していた。しかしチームをマネジメントしていたパイパーの母親が、メンバーから精神的・経済的搾取だと訴えられ、訴訟を起こされている。Netflixではこの問題がドキュメンタリー番組となり、大炎上している渦中でもあるだけに「またこの子か」といった冷ややかな視線も向けられている。

一方で、3歳でコンテストに出場し、8歳でネットに晒され、10歳で演じ、18歳で"性的イメージを売る"。それは「堕落」でも「転落」でもなく、Z世代にとっては極めて現実的なキャリアモデルだという見方もある。

ティーンがネット上でいとも簡単かつ手軽に「性」を売ることができる昨今の流れに、強い危機感を覚える層が欧米社会に根強く存在するのもまた事実だ。日本でも同じような販売者が現れてもおかしな話ではない。

パイパーの行き着く先がどこであれ、デジタルタトゥーだけは確実に刻まれる…… その現実だけは否定しようがない。