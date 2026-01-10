ケアベア™×サンキューマート♡ALL390円で叶うパジャマパーティー雑貨

プチプラで“カワイイ”が揃うサンキューマートから、世界中で愛されるケアベア™とのコラボ雑貨が登場します。テーマは、ケアベア™たちが楽しむパジャマパーティー。パステル×フェアリーな世界観に包まれたアイテムは、見ているだけで心がときめくラインナップです。いつ来てもALL390円で楽しめるのも嬉しいポイント。推し活や自分へのご褒美にもぴったりです♡

ケアベア™の魅力が詰まった世界観

ケアベア™は、カラフルなカラーリングと胸元のシンボルバッジが特徴の人気キャラクター。子どもから大人まで幅広く支持され、近年は韓国を中心にアジア圏でも注目を集めています。

今回は、そんなケアベア™がリラックス感たっぷりのパジャマ姿で描かれ、やさしく甘い雰囲気を演出しています。

AZUL BY MOUSSY×レディー・ガガ夢の共演が実現！限定コラボ全5型をチェック

日常から旅先まで使える全21アイテム

ラインナップは全21アイテム。洗濯ネットや前髪クリップなどのホームグッズから、ラゲッジタグや缶付きメイクパフといったトラベルグッズまで幅広く展開されます。

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。

＜ラインナップ＞

・カードホルダー390円（税込429円）

・フレークステッカー390円（税込429円）

・ぬいぐるみ用パンツ390円（税込429円）

＜ラインナップ＞

・缶付きメイクパフ390円（税込429円）

・アクリルパーツ390円（税込429円）

・ステッカー(クリア)390円（税込429円）※よりどり2点で390円（税込429円）

先行予約と店頭販売をチェック

公式オンラインショップでは、2026年1月7日（水）12:00よりWEB先行予約を開始。店舗では1月下旬より、入荷次第販売がスタートします。

地域や店舗によって入荷時期が異なるため、最新情報は各店舗のXでのチェックがおすすめです。

※商品ページは予約開始時に公開となります

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

390円で楽しむケアベア™の魔法

ケアベア™のやさしくカラフルな世界観を、ALL390円で気軽に楽しめる今回のサンキューマートコラボ。日常使いはもちろん、推し活やギフトにもぴったりなアイテムが揃います。

数量には限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。ケアベア™と一緒に、毎日をもっとハッピーに彩ってみてはいかがでしょうか♪