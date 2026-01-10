¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¸Î¶¿¤Ø³®Àû¡¡Í½Äê³°¤Î¡È¥Ê¥¤¥¹¥Ñ¥Ñ¡É¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¾Î»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶µ°é¡×¡Ö¿Í´ÖÀ¤âÂº·É¡×
¡¡MLB¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤Ï1·î5Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡×
¡¡¿À¸Í¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢µÞ¤¤ç»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â©»Ò2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¤òË¬Ìä¡£¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏËèÇ¯¤ªÀµ·î¤Ë²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤òÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÀèÁÄ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£±©±ÈÌî¤ÎÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÀèÁÄ¤ò·É¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤À¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¡×¡Ö¿Í´ÖÀ¤âÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶µ°é¡×¡Ö¥À¥ë¤µ¤ó±©±ÈÌî¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤â¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£