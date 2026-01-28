この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産紹介チャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【ほぼ刑務所】京都最安値の物件を調査してみた。」と題した動画を公開。京都府内で最も家賃が安いとされる物件を、宅建士のテラ氏と共にレビューしている。



動画で紹介されたのは、京都市右京区に位置する築40年の木造アパート。一行が部屋に入ると、進行役のゴリラ氏が「完全に刑務所です」と評するほど、独特な空間が広がっていた。壁一面が木目調のパネルで覆われ、奥には備え付けのベッドが設置されている。そのさらに奥には畳が敷かれたスペースがあり、限られた空間を最大限に活用する工夫が見られる。



バス・トイレは一体型で、浴槽とシャワーも完備。ゴリラ氏はシャワーを使ってトイレを掃除したり、そのままウォシュレット代わりに使用したりできると、その意外な利便性を語った。また、キッチンはシンクのみというシンプルな作りで、コンロは別途用意する必要がある。



この物件の最大の特徴は、家賃18,000円という破格の安さである。さらに、管理費、敷金、礼金がすべて0円という点も驚きだ。動画は、ミニマリストやコストを極限まで抑えたい人にとっては、ユニークな選択肢となりうる物件であると締めくくっている。



