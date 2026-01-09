お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん（40）が、6日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。所属する吉本興業の賠償金事情について語った。

この日は「コロコロチキチキペッパーズ」ナダルらと、みなみかわやさらば青春の光など、個人事務所芸人の年収事情についてトーク。良ちゃんは「テレビ局から（ギャラが）直接入るわけですから。我々が1万円もらう仕事を10万円もらってますからね、おそらく」と推測。これにナダルは「改めて事務所が半分って嘘でしょ？」と不満げな表情。

一方で良ちゃんは「吉本好きなので、名誉のために言っておくと、全芸能事務所で吉本だけ賠償金払わせてないんですよ、スキャンダル出た時」とフォロー。「他の事務所は払わせてる。でも吉本は、宮迫さんとか普通だったら何億も請求来ますよ。でも0ですよ、払ってる額」と、かつて闇営業問題で番組を軒並み降板、吉本契約解除となった宮迫博之についてぶっちゃけた。

さらに「事務所が払ってくれてる、何かあったら。全事務所で吉本だけです」とキッパリ。テロップでは「※あくまでも噂話です」と補足された。