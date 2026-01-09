1月7日、モデルでタレントの谷まりあがInstagramを更新。新年初投稿の“寝起きすっぴんショット”が、大きな反響を呼んでいる。

「写真は、ベッドの中で撮影したとみられる一枚。口元を布団で覆い、目を閉じたまま、やさしく微笑んでいる姿は、まさに起き抜けの姿そのものです。メイクを施していない素顔に、ふわふわとした寝ぐせも残っています」（芸能記者）

谷のInstagramのフォロワーは現在350万人を超え、コンスタントに自身の姿をアップしているが、今回の投稿は人気モデルとは思えないほど無防備でレアな一枚だ。

「さらに谷さんは投稿で、新年のあいさつとともに《今年も皆さまにとって素敵な一年になりますように》《今年もしっかり寝癖のモーニング 今年もよろしくね》といった言葉に、それぞれハートマークを添えてつづっていました」（同前）

大胆なすっぴん寝起きショットと愛らしいメッセージに、コメント欄では

《爆美女おめでとう御座います》

《寝癖可愛い 癒される》

といった声が続出。ファンの心をがっちりつかんでいるようだ。芸能プロ関係者がこう語る。

「すっぴんでこの完成度ですから、美女ぶりが伝わります。化粧品などのアンバサダーを務めることが多いのも、ナチュラルな魅力があるからこそでしょう」

もっとも、谷の魅力は“可愛らしさ”だけではない。

「昨年12月28日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）3時間スペシャルでは、出川ガールズの一員としてドバイへ渡航。ウォータースライダーなどのアクティビティにも果敢に挑戦するなど、体当たりロケで番組を盛り上げていました。2016年から番組に参加していますが、怖いもの知らずの姿勢は今も変わりません」（芸能ジャーナリスト）

彼女がバラエティ番組で重宝されることにはこんな秘密も。

「この日は、同じく出川ガールズの1人で、不在だった“夢っぺ”こと箭内夢菜さんへのお土産を買う場面で、英語による値切り交渉を披露。父親がパキスタン人、母親が日本人という家庭環境で育った谷さんは英語が堪能で、コミュニケーション力にも長けています。出川さんが海外で買い物をしたり目当ての場所に行く人気企画『出川イングリッシュ』のロケでも必ず帯同。彼の笑いの邪魔をせず、本来どう説明すれば伝わるのか、視聴者に分かりやすく説明してくれます」（同前）

出川の人気を支える“影の功労者”といえるだろう。いずれにしても、バラエティで見せる度胸と実力、寝起きショットで見せる素顔の可愛らしさ。そのあふれる魅力で今年もさらに活躍していきそうだ。