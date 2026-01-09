この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない火葬の裏側 ご遺族が待つ間、職員は一体何をしているのか？

元火葬場職員の下駄華緒氏が「火葬中に火葬場職員がしてることを紹介」と題した動画を公開。ご遺族が控室で待っている間、火葬場の職員が何をしているのかという素朴な疑問に答えた。その仕事内容は、火葬場の忙しさによって大きく異なるという。



下駄氏によると、ご火葬の件数が少ない比較的穏やかな火葬場では、職員は主に炉の裏にある管理室で待機している。ご遺体がきちんと燃焼しているか、時折のぞき窓から確認する程度で、基本的には落ち着いて業務にあたる。一方で、1時間に3件から5件のご火葬を行うような多忙な火葬場では状況は一変する。氏は「ご火葬に追われている」と表現し、複数の炉を同時に管理する様子を、いくつもの料理を同時に作るシェフに例えた。



点火直後は炉の内部が不安定で、確認窓から火や煙が噴き出す危険もあるため、特に注意が必要であると語る。また、異臭がしないかなど、五感を使いながら炉の状態を常に監視しているという。ご火葬の予約がない時間帯には、炉のメンテナンスや施設の清掃など、次のご火葬に向けた準備作業を行っていることも明かした。



このように、ご火葬中の職員の仕事は単なる待機時間ではなく、施設の規模や状況に応じて、常に集中力と専門性が求められる業務であることがうかがえる。動画は、我々が普段目にすることのない、尊い務めの裏側を垣間見せてくれる内容となっている。