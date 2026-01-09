「トムとジェリー／よくばり缶」標準入数35枚（税込 2160円）

写真拡大

　えびせんべいの老舗「桂新堂」は、1月8日（木）から、名作アニメーション『トムとジェリー』とコラボレーションした新作えびせんべいを、全国主要百貨店の売場やオンラインショップなどで発売した。

【写真】ピンクのパッケージがかわいい！　期間限定展開の「くつろぎ小箱」も

■今年は新しく4種類のラインナップ

　今回2024年に好評だった『トムとジェリー』とのコラボに続き発売されたのは、キャラクターたちの世界観が楽しめるえびせんべいシリーズ。

　ラインナップには、チーズが大好きなジェリーのための「こんがりえびチーズ」をはじめ、トムやジェリー、タフィーを描いたプリントえびせんべいを詰め合わせた「チーズみつけた」や「ひと息ミニバッグ」がそろう。

　また、6種の味わいを堪能できる「よくばり缶」や、定番商品の「赤えび炙り焼き（トムとジェリー）」も展開。加えて1月31日（土）からは、タフィーをイメージしたプチサイズのえびせんべいを詰め合わせた「くつろぎ小箱」が期間限定で登場する。

　さらに、対象商品を購入した人に向けて、ポップなデザインの専用手提げ袋（有料）が用意されており、ギフトにも使いやすいシリーズとなっている。