経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が出演していた、登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出禁処分になったと明かした。

トモハッピーは7日、「令和の虎CHANNEL」の競合チャンネル「REAL VALUE」に出演していた。自身のXを通じ「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約6年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」とつづり、「令和の虎CHANNEL」2代目主宰・林尚弘氏とのLINEのやりとりを公開した。

林氏からは「しばらくは令和の虎にでれないので リアルバリューでがんばってね」などのメッセージがあった。トモハッピーは「いいよ！ そんな器小さい組織になったならこっちから願い下げ。後出しジャンケンうざい。反省して考えを改めてくれたら 戻ってもいいけどとりあえずバイバイ！ 余計な事に金も時間もかけてらんないから自分から去ります！ 皆さん一旦今までありがとうございました 発展願ってる！」と返信していた。