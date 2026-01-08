この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【松屋】黒毛和牛のすき焼き鍋膳をおかずにおかわり無料のご飯を食べ放題したら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女のちい活【ちいかわコラボ】【大食い】」と題した動画を公開。松屋で提供されている「ちいかわのすき焼き鍋膳」を実食し、その本格的な味わいと、ご飯おかわり自由のサービスを活かした最高の楽しみ方を披露した。



動画で山崎氏が注文したのは、国産黒毛和牛を贅沢に使用した「ちいかわのすき焼き鍋膳」。固形燃料で熱せられた鍋には、たっぷりの牛肉と野菜、そして焼き豆腐が2個入っており、ボリューム満点だ。まず、肉をそのまま口に運んだ山崎氏は、「国産黒毛和牛なだけあってお肉の旨味が強い」と早速高評価。甘じょっぱい王道の味付けでありながら、後味はさっぱりとした上品な味わいだと解説した。



続いて、セットの生卵を溶き、肉や焼き豆腐を絡めて実食。「甘じょっぱいすき焼きに、とろっとまろやかな玉子を絡めて食べる。これぞすき焼きの真髄です」と、王道の組み合わせに舌鼓を打った。特に、ただの豆腐ではなく「焼き豆腐」である点がポイントだとし、「バーナー所持の松屋の粋な計らい」とユニークな表現で称賛した。



このメニューの真骨頂は、ご飯をおかわりしてから始まる。山崎氏は、鍋に残った具材と旨味の溶け込んだつゆをご飯の上に全て乗せ、さらに残っていた溶き卵をかけて「NANAさん特製すき焼き丼」を完成させた。七味唐辛子で味変を加えると、「香り高い七味に引き上げられた国産黒毛和牛の旨味は言葉を失うレベルの幸せ」と絶賛。固形燃料で最後まで煮込まれたことで具材の旨味が極限まで高まっていると語った。



松屋の「すき焼き鍋膳」は、手軽に本格的な味を楽しめるだけでなく、ご飯おかわり自由のサービスを活かして〆の丼まで堪能できる、満足度の高い一品であることが示された。一つの定食で二度美味しい楽しみ方は、多くの人にとって参考になるだろう。