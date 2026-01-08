この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【急に痛くなることはない】治らない腰痛の原因を特定!?ピンポイントで見抜く関節のプロ【KENTAさん】」という動画を公開しました。プロレスラーのKENTA氏をゲストに迎え、長年の身体の不調の原因である「癒着」を特定し、改善していく様子を紹介しています。

まず、KENTA氏のふくらはぎの状態をチェックするところから施術は始まります。角田氏は、左足のアキレス腱周辺に「ゴリゴリ」とした強い癒着があることを指摘。これがアキレス腱の伸びを妨げ、足首の動きにも影響を与えていると説明します。実際に角田氏が短時間で癒着を剥がす施術を行うと、KENTA氏も驚くほどゴリゴリとした感触が消え、ふくらはぎが柔らかくなります。

施術は膝裏や太もも裏へと続き、過去の怪我による瘢痕（はんこん）も発見。これも痛みの原因の一つであるとし、的確に施術で改善していきます。さらに、臀部や腰回りの癒着も次々と特定。角田氏は、骨盤周りの筋膜の癒着が腰の動きを妨げていると解説し、施術音とともに癒着が剥がれていく様子が収められています。

角田氏は「急に痛くなることはない」と述べ、痛みの多くは日々の積み重ねでできた「種」が原因だと説明。その原因を特定し、取り除くことの重要性を説きます。最後に肩の施術も行い、全身のケアが完了。施術後、KENTA氏は「足首と足の指の感覚が全然違う」など、身体の変化に驚きの声を上げています。動画は、長年続く身体の不調の原因を知るきっかけとなるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:37

アキレス腱周辺の癒着をチェック
01:37

【ノーカット】ふくらはぎの癒着剥がし
04:09

臀部・腰の施術
06:15

「急に痛くなることはない」痛みの原因
14:50

施術後の動きのチェック

プロレスラーを20年以上苦しめた肩の痛みの意外な原因とは？

プロレスラーを20年以上苦しめた肩の痛みの意外な原因とは？

 「痛みに弱いっす」プロレス王者KENTA、整体施術で絶叫！"満身創痍"の身体と本音

「痛みに弱いっす」プロレス王者KENTA、整体施術で絶叫！“満身創痍”の身体と本音

 ふくらはぎの血管は不調のサイン？「癒着」を剥がす整体術

ふくらはぎの血管は不調のサイン？「癒着」を剥がす整体術
