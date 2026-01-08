春高バレー男子3回戦

全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）は8日、東京体育館で男子3回戦が行われ、川内商工（鹿児島）は福井工大福井（福井）にセットカウント1-2で敗れた。死闘で躍動したスーパー1年生にファンの視線が集中した。

敗れたものの、注目を集めたのは、身長194センチのエース田中洸（1年）だった。サウスポーで強烈なスパイクを次々と決め、デュースにもつれた第1セット奪取に貢献。その後2セット連続で落としたが、その中でも20ポイントを超える活躍だった。

春高バレーデビューで鮮烈な輝きを放った16歳の田中に、ネット上のファンからは「田中洸くん観てると春高2020の高橋藍を彷彿とさせるなあ」「川内商工の田中洸くんすっごいな」「川内の田中くんはまだ1年か。絶対未来の日本代表だよな」「川内商工の7番1年でこれなのえぐーい」「入学直後から注目されてた川内商工の田中くんここまでとは思ってなかった。精神面もまだ1年とは思えない」「田中くんはスペシャルな選手ですね。適当に叩きつけないし、非常に魅力的」などと驚きの声が上がった。

川内商工は1回戦で慶応義塾（神奈川）に2-0で勝利。2回戦では近江（滋賀）にフルセットの末に勝っていた。



