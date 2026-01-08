厚焼きたまご2枚重ね！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」濃口醤油たれの玉子サンド

ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」商品を展開します。

定番の玉子サンドに、関東ならではの「濃口醤油」アレンジを加えた新商品が登場します。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド

発売日：2026年1月13日(火)

価格：300円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

焦がし醤油だれを効かせ、香ばしく焼き上げた厚焼きたまごのサンドイッチ。

贅沢にも厚焼きたまごを2枚重ねてサンドすることで、ふんわりとした食感を存分に楽しめるボリューム感を実現しています。

味付けには、かつお節を加えた出汁を使用。

出汁の旨みと焦がし醤油の香りがアクセントになり、和の味わいを感じられるサンドイッチです。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンドの紹介でした。

