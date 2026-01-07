【ミッフィー】春を先取り！ 「one’sterrace」にイチゴやチューリップ柄アイテム大集合♪
ライフスタイルブランド「onesterrace（ワンズテラス）」にて、miffy（ミッフィー）グッズを集めた店頭イベントを開催！ 1月8日（木）より全国のワンズテラス店舗に春を先取りした可愛いミッフィーグッズが大集合しちゃいます♪
☆明るく華やかなデザインが楽しめるミッフィーグッズをチェック！（写真3点）＞＞＞
「onesterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。
「ミッフィー」は、小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
今回ワンズテラスにて、そんなうさちゃん「ミッフィー」のグッズを大集合させた店頭イベントを1月8日（木）〜2月15日（日）の期間で開催することが決定！
春を感じるイチゴ＆チューリップシリーズや、アパレルアイテム、新生活にぴったりのホーローシリーズなどが新登場。モチーフと色遣いに胸が高鳴る、春を楽しむミッフィーグッズが勢ぞろい♪
いちご柄がふんだんにあしらわれたタンブラーやプレート、カップなどのキッチンアイテムのほか、スリッパやハンカチ、マルチマットもラインナップ。春から始まる新生活をミッフィーグッズ彩るのも良さそう。
ピンクやレッドの可愛らしいチューリップ柄のトートバッグやエコバッグも登場するので、普段遣いのアイテムを春ミッフィーデザインにスタイルチェンジするのもおすすめです♪
ぜひこの機会に、「ミッフィー」アイテムに会いに、お近くのワンズテラス店舗に足を運んでみてね。
（C）Mercis bv
