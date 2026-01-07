¸µ·Ù»¡´±¤ÇÃµÄå¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤òÈÈ¿Í±£Èò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤ÇÆ¨ÁöÃæ¤ÎÃË¤ËÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤«¡Ô¿·³ã¡Õ
7Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ë½»¤àÃµÄå¶È¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ÂáÊá¾õ¤Î½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤òÆ¨¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄÌ¾ïÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃµÄå¶È¤ÎÃË¤Ï¿·³ã¸©·Ù¤Î¸µ·Ù»¡´±¤Ç¡¢É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò¸ò°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÂáÊá¤«¤éÆ¨¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ò±£Èò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃµÄå¶È¤ÎÃË¤¬¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿·ÐÏ©¤ÏÁÜººÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡´±ºß¿¦Ãæ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È±£Èò¤µ¤»¤¿¼Ò¸ò°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤â¡¢ÃµÄå¶È¤ÎÃË¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÈÈ¿Í±£Èò¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿µ¿¤¤¤Çº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¸ò°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤ÎÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÎÂáÊá¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃµÄå¶È¤ÎÃË¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¾å¤·¡¢º£²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ò¸ò°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤ÈÃµÄå¶È¤ÎÃË¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò¸ò°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤ÎÆ¨Áö¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÃµÄå¤ÈµÒ¡×¤Î´Ø·¸¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁÜººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£