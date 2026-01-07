1月4日（日）LINE CUBE SHIBUYAにて開催！「ALL AIKATSU！ ROCK FES. MO-IKKAI!!」のオフィシャルレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月4日（日）にLINE CUBE SHIBUYAにて「ALL AIKATSU！ ROCK FES. MO-IKKAI!!」が開催。公演の最後には5月に「アイカツ！シリーズ」オーケストラコンサート「オケカツ！（仮）」、6月に「ALL AIKATSU！ BAND LIVE」がそれぞれ開催されることが発表された。

2025年8月に実施した第1回公演の追加公演として、出演者にせな・りさを新たに加え、よりパワーアップした内容でお届けした本公演。今回はイベントの様子をお届けする。

ステージ上に全員が登場し、「SHINING LINE*」からライブがスタート。途中MCではりさが、「追加公演だけど前回と同じ楽曲ばかりではないですよ！ここから色合いを変えてさらに盛り上がっていきましょう！」などと会場を盛り上げた。

ライブ中盤、「硝子ドール」で、今回のライブを盛り上げるアイカツ！バンドのメンバーを紹介。各バンドメンバーのソロパートも披露された。

「Sweet Sp!ce」や「ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン」など、バンドサウンドが光る楽曲が第1回公演に引き続き披露されながら、「ハッピィクレッシェンド」や「ヒラリ／ヒトリ／キラリ」など新たに追加された楽曲も。本公演でしか見られない特別な組み合わせで披露された。

わかが「前回の公演も楽しかったので、もう一回、パワーアップした内容でお届けすることができて楽しかったです！みんなが「アイカツ！シリーズ」を好きでいてくれるから「アイカツ！シリーズ」はこれからも続いていくと思っていて、これは当たり前のことではないなと実感しています。これからも「アイカツ！シリーズ」を好きでいてください！ありがとうございます！」と会場へ感謝を述べ、始まったアンコールラストではステージ上、全員で「アイカツ☆ステップ！」を披露し幕を閉じた。

ロックバンドのサウンドに乗せて全29曲が披露され、2時間30分に及ぶ公演は大盛況で終了となった。

終演後、スクリーン上で「アイカツプラネット！」5周年記念イベント「HAPPY∞5th FANtime!」のお知らせに加え、5月に「アイカツ！シリーズ」オーケストラコンサート「オケカツ！（仮）」が、6月にパシフィコ横浜 国立大ホールにて「ALL AIKATSU！ BAND LIVE」が、それぞれ開催されることが速報として発表された。両公演の詳細は後日発表となる。

●イベント情報

「アイカツ！シリーズ」オーケストラコンサート 「オケカツ！（仮）」

2026年5月4日（月・祝）

出演

指揮：水戸博之

演奏：東京交響楽団

その他、詳細は後日発表。

「ALL AIKATSU！ BAND LIVE」

2026年6月7日（日）

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

その他、詳細は後日発表。

＜「アイカツ！シリーズ」について＞

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、『アイカツ！シリーズ』10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY 〜未来へのSTARWAY〜」が全国で劇場公開、2024年7月〜は、新フランチャイズとして「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

