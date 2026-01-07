昨年12月、複数の県職員に対し、セクハラに該当するメッセージを送っていたとして辞職した福井県の杉本達治前知事。1月7日、福井県のホームページ上では特別調査委員による『調査報告書』が掲出され、その生々しすぎるメッセージの一部が公開された。

約1000通に及ぶセクハラメッセージ

「調査の対象となった期間は、杉本氏が県の総務部長となった2014年から、昨年に至るまでの約10年間。この期間には総務省に在籍していた時期も含まれています。報告書では、被害にあった女性は4名とのことで、この4名の女性に送ったセクハラメッセージは約1000通に上るといいます。

杉本氏の言動に対し、調査委員会は、《これら知事あるいは幹部職員に求められる姿勢や責務とは全く相容れないものである。本来、率先してセクシュアルハラスメントの防止に努めるべき杉本氏が、前記認定、評価したような、決して許されないセクシュアルハラスメントに及んだことは、知事としてまた幹部職員として、その自覚が著しく欠如していたものと言わざるを得ない》と断罪していました 」（全国紙政治部記者）

杉本氏は、東京大学法学部を卒業後、自治省に入省し、その後は内閣参事官を担い、福井県知事に上り詰めた超のつくエリート。妻子もいる中で、なぜ“愚行”に走ってしまったのだろうかーー。

以下は、福井県のホームページでも閲覧できる報告書に記された杉本氏のセクハラメッセージ全文である。※絵文字は省略、メッセージのみ掲載。

杉本前知事の衝撃のセクハラメッセージ1

・一切内緒で、墓場まで持っていってね

・せっかく〇〇ちゃんのことを想いながら眠ったのに、肝心の〇〇ちゃんにスルーされました（困った顔の絵文字）

・わざと艶っぽい話題は避けてるの?

・確かに、これはセクハラだよね（困った顔の絵文字）

・またスルー!?

・それに、〇〇ちゃんはマジメだね。

・ぼくは超ふまじめでした。

・ただのお遊びです。

・愛してる（ハートマーク4個）

・二人きりの時は目をジーッと見つめ合い、指を絡め、唇と唇が…（目がハートの絵文字）

・〇〇ちゃんはぼくは見つめてる時にキスしたいなぁとは思わないの!?

・〇○ちゃんのことを考えると体が熱くなるの（笑顔の絵文字）

・完全なパワハラだもんね。

・それと、ホテルはどこ?

・ホテル名は教えない気?

・まだ押さえてないのなら、ぼくの方で予約していい?

・もしかして警戒してる?

・大切な〇○ちゃんとの貴重な時間なので、恋人と一緒の気分でしっかりチョイスします（目がハートの絵文字）

・心配しなくてもなにもしないよ。

・こんなにストレートに隠さずに誘ってるのに、品よく表現をしてくれてありがとう（ハート）

・最初からルームサービスで飲むのが1番だと思ってます（グラスの絵文字）

・もちろん、ホントになにもしなくて帰ってくれて構わないよ（音符）

・恨んだりしません（笑顔の絵文字）

・大切な〇○ちゃんと二人きりでゆっくりと回りに気を遣わずお話がしたいです（ハート）

・誰にも厳秘でお願いね（マル秘）

・それともやっぱりお部屋の方が無難かなぁ!?

・ここまで嫌な思いをさせていたということに気づいていませんでした。

・すべて私の人間性から出たものと反省しています。

・〇〇ちゃんは、まだ怒ってるの?

・〇〇ちゃんのことが好きなだけで、ご迷惑をおかけする気はなかったよ 迫り方がしつこかったし、高圧的だったね 本当にごめんなさい とにかく、愛情は変えられないけど、行動は改めました

・体の関係なんて言わないから

・二人きりでさしつさされつで楽しもうね

杉本前知事の衝撃のセクハラメッセージ2

・二人だけの秘密だからね こちら側に来て下さい 心からよろしくお願いします

・レオタードを着て、おっきく足を上げて、ボンボンを持って元気に躍り回ることだと思うよ

・おはよう もう起きたの? それともおしっこ?

・おはよう 昨日は2時30分まで起きてたの? それともおしっこに起きたの?

・一緒に巣ごもりしましょう

・じゃぁぼくと〇〇ちゃんも濃厚接触者でAPAに入る?ゆっくりとお話ができるよ

・〇〇ちゃんの一言で勃起しちゃったよ

・眠れなくなったかも

・放置プレイかぁ

・〇〇ちゃん眠れないよぉ

・〇〇ちゃん助けて

・いま、なぜか無性に〇〇ちゃんを抱き締めたいよ

・キスできたら安心できるかなぁ

・もちろん部屋の中で起きたことはご内密に（ウィンクの絵文字）

・もしドキドキしても良ければ、こっそりと二人きりで会わない?

・〇○ちゃんを骨が折れるほど抱き締めます

・お色気マシマシで頑張ります でも、そのためにはお色気の行き先が必要 どうしよう

・ぼくとは濃厚接触でね 一心同体だよ

・キスしちゃう!?

・おぉ こんなセクハラ発言を書いてたから、反応したんだ 寝ぼけてました、ごめんなさい でも、〇○ちゃんの後ろ姿は肉付きがよくて張っていて、とても好きなの

・もちろん、怒らせるようなことはしません まぁ、大人の男女なのでハプニングは付き物ですが おやすみなさい

・エッチな意味がないわけではありません

・とっても失礼なお話だけど、ストレートに聞けば、〇〇ちゃんはエッチなことは好き?

・たまにはエッチなお話もしたかったです（ハート）

・性急すぎたし、肉欲が先に出た表現になったことは申し訳なく思っています。

・でもやっぱり〇〇ちゃんのお写真を希望します 送ってね

・まじめなお話、〇〇ちゃんはぼくのこと好き?

・甘えた〜い

・オヤジのお相手にはうってつけ

・ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから

・ずっと横恋慕ですが。

・〇〇ちゃんのまるっちい体型はかわいいよ

・だったら、ぼくの前で裸になることを想像すればいいんだよ

・（調査委員追記「ダイエットを」）否が応でも頑張れるからね

・ちなみに、ぼくはそう考えて歩こうと思ってるよ

杉本前知事の衝撃のセクハラメッセージ3

・介抱してあげる あ 開放してあげる

・セクハラって怒らない? ちょっと思ったことがあったの。怒るかもしれないけど…

・この写真と〇〇ちゃんを比べると、マジで〇〇ちゃんの方なずっとキレイでセクシーなお尻なの 感激しました

・明らかに〇〇ちゃんの添い寝が一番効果的だとは思いますが

・キスがとーってもセクシーなの 〇〇ちゃんはどうかなぁ とても胸が熱くなるよ

・逢瀬も愉しいのにねぇ

・内緒の男と女の話ということで（笑顔の絵文字）

・人生には?そんな部分も必要じゃない?

・欲は何事にも通じるから、あとはぼくに興味関心があるかどうかだけ（笑顔の絵文字）

・そしたら、女の子の部分も胸キュンなんだね（ハートに星の絵文字）

・だとすれば、オジサンが一番（上向き矢印の絵文字3つ）

・任せてね（笑顔の絵文字）

・上手に導きます（ハートにリボンの絵文字）

・終わってからご一緒する?

・〇○ちゃんはおうちはどの辺り?

・〇〇ちゃんは警戒しすぎだと思います もう還暦だよ 楽しみにしています

・だから、うちのマンションがマジで一番安全だよ

・〇〇ちゃんが嫌がることは絶対にしません!!約束します

・壇上で座っている時もお話をする時も、ずっと〇〇ちゃんの目を見つめていました

・よっぽど警戒されてるね まぁ、ぼくが悪いんだけど

・ピチピチの〇〇ちゃんでいてね よろしく

・ぼくも元気よくピンピンがんばります

・ピンピンのぼくのとこもよろしくね

・ハグとチューをしていいってこと!?ありがとぉー

・まぁ、ぼくと1つになる気がないのだとは感じましたが見捨てないで

・いくら口説いても会ってくれないけど、ずーっと、ずーっと、追っかけをするからね

・そろそろいいんじゃない

・あ もちろん、ストーカーという意味ではなく、恋人としてね また飲もうね

・ずっと愛する自信があるよもういいんじゃない?

・ずっと2人で飲みましょ 終わった後も足を絡めて

・ぼくもお年寄りなので、朝まで飲んでも何もしないよ

・裸でくっついていても とはいえ、男は男だから

・〇〇ちゃんが「欲しい」と言ってくれれば考えます

・気になったら、2人だけの秘密結社を結成しましょう 楽しみにしています

・ぼくはいっぱい誘うし際限はないし、〇〇ちゃんの思いとは違うと思うよ（笑顔の絵文字）

・二人きりの秘密の世界をじっくりと他人には絶対に悟られないように楽しみましょう（ハート）

・〇○さんのことはしっかりと応援していくので頑張ってね!