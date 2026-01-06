こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

現在、リーズナブルなのにフラッグシップ級のバッテリー性能と処理能力を備えたXiaomi（シャオミ）「POCO F7」がお得に登場しています。

コスパ抜群なのに動作サクサク！ Xiaomi（シャオミ）「POCO F7」が49,980円とセール特価です

Xiaomi（シャオミ）「POCO F7」が9％オフ。圧倒的なコスパながらフラッグシップ級の性能を備えたスマホがセール特価でお買い得です。

先進的な4nmプロセスによって製造されたオールビッグコア構成を採用したSnapdragon 8s Gen 4を搭載。

電力効率とパフォーマンスに優れており、バッテリー消費が少なく、ゲームアプリを長時間プレイしても安定して動作します。

メモリは12GB、ストレージは256GB。アプリを同時に開いても動作がカクつきにくく、高解像度の写真や動画もたくさん保存できますよ。

6500mAhの大容量バッテリーを搭載。90W急速充電対応でバッテリー切れのストレスから解放されますよ

バッテリーは6500mAhと大容量で、通勤・通学中の利用、LINE、動画視聴など一般的な使い方をしても1日中使用可能。

90Wハイパーチャージ機能を採用しており、30分間で80%まで充電が完了するのも嬉しいポイントです。

22.5Wのリバース充電にも対応。ワイヤレスイヤホンや友人のスマホがバッテリー切れになっても、本体から充電できる優れモノ。外出中にコンセントを探す必要がなくなりますよ。

防水・防じん性能もバッチリ。フラッグシップ級の質感で中身も外装も妥協のないスマホです

IP68防水・防じん性能で水やホコリからしっかりと守ります。最大30分間の浸水にも耐える耐久性の高さも魅力的です。

5000万画素のメインカメラには、光学式手ブレ補正を搭載。暗所や動きのある被写体でもブレの少ない綺麗な写真が撮れます。

フロントカメラも2000万画素あり、自撮りだけでなくウェブ会議やテレビ電話にも活躍。

背面はガラス素材、フレームには耐久性の高いアルミ合金フレームを使用。お手頃価格ながら安っぽさを一切感じさせない高級感がある高性能スマホです。

Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 49,980円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年1月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

