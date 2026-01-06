トミー・リー・ジョーンズ、“34歳娘の死”受け声明を発表
トミー・リー・ジョーンズ（79歳）が、娘のヴィクトリア・ジョーンズ（34歳）の死を受け、声明を発表した。父子共演などをしていたことでも知られる娘のヴィクトリアが1月1日、サンフランシスコ内のホテルで遺体で発見されたことが先日報じられていた。
トミーはUsウィークリー誌にこう声明を出している。
「皆様からの温かい言葉やお気持ち、そしてお祈りに心より感謝いたします。この困難な時期、私たちのプライバシーを尊重していただけますようお願いいたします」
元妻キンバリー・クロフリーとの娘であるヴィクトリアは1日の早朝、「医療上の緊急事態が発生した」との通報を受け、駆け付けた地元消防局によって、遺体で発見されていた。
ヴィクトリアは、トミー主演の「メン・イン・ブラック2」に親子で出演。トミーが監督を務めた2005年作「メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬」にも出演していた。
