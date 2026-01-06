ドル円、１５６円台前半に下落 市場の落ち着いた反応にドルが戻り売り＝ＮＹ為替概況
きょうのＮＹ為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って売りが加速し、１５６円台前半に下落。２１日線に再び顔合わせしており、明日以降の動きが注目される。
米国によるベネズエラ軍事作戦にもかかわらず、米株式市場を始め市場は落ち着いた反応を見せ、ダウ平均が最高値を更新する中、リスク回避のドル高が後退した。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が弱い内容となったこともドルの戻り売りを誘発。
一部からは、「今回の件は短期的な影響は小さいが、石油供給の確保という点で長期的には米経済に恩恵をもたらし、ドルを押し上げる可能性がある」との指摘が出ていたほか、「第３四半期の米ＧＤＰが好調だったことで、ドルには遅れて買い需要が入る可能性があるほか、１月と２月のドルは資金を引き付ける傾向がある」とも述べている。
一方、ベネズエラの件は、基軸通貨としてのドルの地位への脅威を解消するものではないとの指摘も出ている。貿易や外貨準備、国際取引におけるドルの利用を減らそうとする「脱ドル化」のテーマは、この種のニュースで消えるものではないという。ドルは金利差から見れば下落すべきだが、成長見通しからは上昇が示唆されるなど、現在は相反する要因が存在し、不確実性は高い状態にあるとも述べている。
ユーロドルはＮＹ時間に入って買い戻しが膨らみ、１．１７ドル台に戻した。ユーロドルは一時１．１６６０ドル近辺まで下落し、１００日線に迫ったものの、１．１７ドル台前半に戻す展開。２１日線が１．１７３５ドル付近に来ており、その水準を回復できるかが目先は注目される。
一方、ユーロ円は戻り売りが強まり、一時１８２円台に下落。ユーロ自体が買い戻されたことで、ユーロ円も１８３円台に買い戻されたものの、２１日線の下での推移。クリスマス前には１８５円に迫る動きを見せていたが、ここに来て次第に上値が重くなってきているようだ。
ポンドドルも買い戻しが強まり、１．３５ドル台半ばまで上昇。一方、ドル円、ユーロ円は下落したものの、ポンド円は２１１円台半ばに上昇。本日はポンドの強さが目立つ１日となった。
本日は１１月の英消費者信用残高とＭ４が公表されていたが、英銀行融資が堅調だったことが示された。予算発表前の不透明感にもかかわらず、消費や投資に与えた影響は想定よりも小さかったことを示唆している。１１月の個人向け融資は計６６億ポンドに増加し、住宅ローン融資も堅調だった。一方、住宅価格の伸びは短期的に鈍い状態が続く見通しだという。
融資の力強い増加はインフレが長期化するリスクを示すものの、現在の金融政策のスタンスが物価上昇抑制に傾く可能性が高いとの指摘も出ていた。また、景気減速もインフレ抑制に寄与すると見られ、英中銀は政策金利を年内に現在の３．７５％から３．００％まで引き下げる余地があると述べている。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
