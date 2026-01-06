¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬¿Â»Î¤¹¤®¤ë¡ªÈþ½÷¤È¤Î¡ÖÂç¿Í¤Îµï¼ò²°¥Ç¡¼¥È¡×¤Ç¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤È¤¤¤Þ¤ÎËÜ²»
³«¶È¤«¤é£±Ç¯¡¢¡ØÀÖºä ¹Á¤«¤Ã¤Ý¤ì¡Ù¤Ï¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤ÆÀä¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅ¹¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬³«¤ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À®¸ù¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤ë¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÃË¡£Èþ½÷¤ÎÊý¤¬Èà¤ËÌ´Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÃË¤Ï¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¡ª¡©
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤«¤éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÂçÌö¿Ê¤ÎÈà¤Î¡ÈÌë¤Î»Ñ¡É¤È¤Ï¡£
Âç²Ï¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢À®¸ù¤òÄÏ¤à¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡×¤ÎËá¤Êý
¸Ä¼¼¤Ë¤Æ¤ªÅ¹¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ÖSALON¡×¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¥È¥ë¡£¡Ö£±ËÜ22Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥±¥¨¥Ã¡ª¡ª¡×¤È´ñÀ¼¤Ç¶ÃÃ²¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«Ê¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ÛÀ¤³¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤À¡£
¤Þ¤ë¤ÇÌÌÇò¤¤¿Í´Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ï¤¸¤ï¤ê¤È¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤ÇTBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ç¿À²ó¤òÀ¸¤ó¤À¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿·¥¿¥¤¥×¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï³èÆ°¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿½ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë¾¯¤·¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢º®¤¶¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆË¢¼ò¤òÊª¿§¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£µï¼ò²°¤È¤¤¤¨¤É¥ï¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¥É¥ó¥Ú¥ê¡×¤ä¡Ö¥µ¥í¥ó¡×¤Ê¤É¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Ê¤â¤Î¤¬13¼ï¡¢¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¤ÎÀÖ¤Ï30¼ï¤½¤í¤¨¤ë¡£¼Â¤Ï²¼¸Í¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍê¤à¤È¸«¤»¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤Ç¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤òÃíÊ¸
ÇÉ¸¯¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á£·ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£
À¤´Ö¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£µÇ¯Á°¡£¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎYouTube¤Ç¡¢¡È30Ê¬°ÊÆâ¤ËÍè¤¿·Ý¿Í¤Ë£±Ëü±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¤¢¤ê¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Î20Ê¬¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÆü¡¹¡£¼Â¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤ò»î¤ß¤Æ¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î»öÌ³½ê¤òÆÍ·â¤·¡¢°ìÅÙÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¤È¡£¹Ô¤±¤Ð¤µ¤é¤Ð¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¡É¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¼±¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢ºÇÂç¤Î±Ä¶È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò»î¤»¤ë¼«Í³¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ä¿Íµ»¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤ì¤À¤±´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡È¤³¤ìÃÍÃÊ²¼¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²º¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«ÂçÃÀ¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¡£
Ìø¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿ÍÊÁ¤Ï¡¢¥¹¥é¥ó¥×»þ¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ï¥²¤Æ¤¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ï¥²¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·ù¤ÀÌµÍý¤À¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¡È¤¢¤ì¡¢Âç¾æÉ×¤«¤â¡£¥Ï¥²¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÇº¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤»¤³¤Î¤Ä¤é¤µ¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±«¤¬ÀäÂÐ¤Ë¹ß¤ë¤è¤¦¤ËÉÔ¹¬¤Ê»þ¤âÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¤Þ¤¢¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢³Ú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Í¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÌ£¤ò¾ú¤¹¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¡£ÄÁ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÀµÄ¾¤µ¤Ë¿Í¤Ï¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÎÁÍý¤È¤Ï¡©
¡Ö¼¯»ùÅç¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¤ªò¿²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏËÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤»¤ë¥Í¥¿¤¬½½²¿Ç¯¤È²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºáÌÇ¤Ü¤·¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¡È¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¡1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¾¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç²Î¤òÈäÏª¡£
