「有力馬次走報」(４日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）が、３月２８日にＵＡＥメイダン競馬場で行われるドバイＷＣ（ダート２０００メートル）、ドバイシーマＣ（芝２４１０メートル）、ドバイターフ（芝１８００メートル）の３競走（全てＧ１）に予備登録したことが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。同馬は前走後にいったん栗東トレセンへ帰厩。４日にノーザンファームしがらきへ放牧に出た。

◆２３年天皇賞・春などを制したジャスティンパレス（牡７歳、栗東・杉山晴）が４日付で登録抹消。通算２４戦５勝（うち海外１戦０勝、Ｇ１・１勝を含む重賞３勝）、獲得賞金１０億３０２４万９００円。今後は北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬となる予定。

２３年ダービーなどを制したタスティエーラ（牡６歳、美浦・堀）も同日付で。通算１５戦４勝（うち海外２戦１勝、Ｇ１・２勝を含む重賞３勝）、獲得賞金１０億５９２７万８９００円。今後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる予定。

２２年ファンタジーＳを制したリバーラ（牝６歳、美浦・高柳瑞）は３日付で。通算１４戦２勝（うち重賞１勝）、獲得賞金４８４５万３０００円。今後は北海道日高町の坂東牧場で繁殖馬となる予定。