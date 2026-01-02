2026年に「25年ルール」が「解禁」される車種とは中古車相場にも影響する、通称「25年ルール」というものがあります。2026年では、どのような車種が対象となるのでしょうか。アメリカの「25年ルール」をご存知でしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「25年ルール”解禁車”」です！ 画像で見る（45枚）日本でナンバーを取得して路上を走るためには、クルマの所有権の公証・安全性確保・公害防止・整備などを定める法