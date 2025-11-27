アウトドアを楽しむ人たちにとって、冬用のアンダーウエアとしてお馴染みなのが“メリノウール”。メリノ種の羊からとれる高品質な天然繊維は、保温性と吸湿性にすぐれた快適性の高い素材として、アウトドア用のベースレイヤーやソックスなど、幅広い衣類に使われています。最近ではメリノウールを使用した普段着も一般的になってきたので知っている人も多いと思います。そんなメリノウールを長年にわたり展開してきたのがモンベル