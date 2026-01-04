TVアニメ『ダーウィン事変』／幸村誠ら『アフタヌーン』作家陣からイラストが到着！
『月刊アフタヌーン』（講談社）にて連載中の、うめざわしゅんによる大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』がアニメ化、1月6日（火）よりTVアニメ放送がいよいよスタート！ それをお祝いした『アフタヌーン』豪華作家陣からのイラストが到着した。
☆豪華作家陣によるお祝いイラストなどをチェック！（写真3点）＞＞＞
最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
TVアニメ『ダーウィン事変』の放送開始を2日後に控えた本日、原作『ダーウィン事変』が連載中の『月刊アフタヌーン』の作家陣より、放送開始を祝し描き下ろしイラストが到着！
公開されたのは、石黒正数（『天国大魔境』）、岩明均（『寄生獣』『ヒストリエ』）、高松美咲（『スキップとローファー』）、つるまいかだ（『メダリスト』）、泥ノ田犬彦（『君と宇宙を歩くために』）、弐瓶勉（『タワーダンジョン』『シドニアの騎士』）、山口つばさ（『ブルーピリオド』）、幸村誠（『ヴィンランド・サガ』）（※五十音順）によるお祝いイラスト。
豪華作家陣による貴重な『ダーウィン事変』イラストは必見だ。
「なんで、人間だけが特別なの？」
人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマを描いた本作。
放送まであと僅か、どうぞお楽しみに！
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
