Aぇ！group佐野晶哉、母と食事行ったら…「10万円注文しないと出られない」脱出ゲーム始まった

アイドルグループ・Aぇ！groupの佐野晶哉（23歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」（読売テレビ）に出演。母親とイタリアンを食べに行ったら「10万円以上注文しないと出られない」という、「脱出ゲーム始まった」と語った。



金運に関するパートの中で、佐野は「出費が最近ひどくて」と切り出し、「僕の母ちゃんが兵庫の田舎出身、全然そんな金持ちって感じじゃないですけど、この間、母の日に『行きたいごはんあるから、連れてってくれ』って言われて、イタリアンやったんですけど、2人で行ったら、2人でですよ？ 店員さんから『この個室を使ったら、10万円以上注文してもらわないと出られないので』って言われて。脱出ゲーム始まった（笑）」と笑う。



そして「（メニューを）順に頼んでいく脱出ゲームが始まって…。2人とも別にお酒飲めへんけど、食事だけでそんな値段行かへんから…ちょっと良い酒とか頼んで10万円以上行こうか、とか。2人ででっかいロブスター食べたりとかして、無理矢理10万円以上頼んで、無事脱出できた」と語った。