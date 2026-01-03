木南晴夏「ちょっと呼んでいい？ 彼氏」やって来た恋人が…ムロツヨシ、腰抜かした
俳優のムロツヨシ（49歳）が、1月2日に放送されたトーク番組「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。長い付き合いの女優・木南晴夏から、恋人を紹介されて腰を抜かしたと語った。
1月4日放送のドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」に出演するムロツヨシと木南晴夏が、番組のゲストとして登場。ムロと木南は「勇者ヨシヒコ」シリーズで共演するなど昔から仲が良く、カードゲームをするために集まっていたことがあるそうで、ムロによると、あるとき木南が「ねえ、ムロさん、ちょっと呼んでいい？ 彼氏」と恋人を紹介することになったという。
ムロは相手が誰かわからないまま、家の前で呼び鈴を押した木南の恋人を迎えに行くと、そこには差し入れをいっぱい持った俳優・玉木宏が立っていたそうで、「想像もしてないから！木南と玉木宏。全く一致してないから、部屋の（端から端まで）飛んで」と言うと、木南も「腰を抜かしてました」と笑う。
ムロは「うれしかった」と、長い付き合いの木南から紹介された恋人が玉木宏である事を喜んだと語った。
1月4日放送のドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」に出演するムロツヨシと木南晴夏が、番組のゲストとして登場。ムロと木南は「勇者ヨシヒコ」シリーズで共演するなど昔から仲が良く、カードゲームをするために集まっていたことがあるそうで、ムロによると、あるとき木南が「ねえ、ムロさん、ちょっと呼んでいい？ 彼氏」と恋人を紹介することになったという。
ムロは「うれしかった」と、長い付き合いの木南から紹介された恋人が玉木宏である事を喜んだと語った。