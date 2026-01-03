「記録的な移籍から数か月…出場機会なくトッテナム退団の可能性も」日本代表ホープの動向を英メディアが報道「北ロンドンで上手くいっていない」
ドイツの古豪ボルシアMGが現地１月２日、トッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したと発表した。半年間の短期契約だ。
現在21歳の日本代表DFは、昨夏の川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに加入。移籍金500万ポンドはJリーグからの海外移籍では史上最高額であり、期待を寄せられたが、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れてしまった。
結局、公式戦デビューを果たせないまま、町野修斗が所属するボルシアMGに活躍の場を移すこととなった。
この発表を受け、英メディア『talkSPORT』が「トッテナムの選手が記録的な移籍から数か月で新クラブへ。出場機会なく退団の可能性も」と題した記事を掲載。次のように伝えている。
「コウタ・タカイは夏に川崎からトッテナムへ500万ポンドで移籍。J１リーグ選手としては史上最高額の移籍金となった。しかし、加入当初から怪我に悩まされ、北ロンドンでは上手くいっていない。最初に足底筋膜炎と診断され、その後も太ももの故障に苦しんだ。21歳の選手は12月初旬にU-21チームで復帰を果たしたが、トップチームデビューを飾ることなくドイツクラブへレンタル移籍する」
『talkSPORT』はその上で、ドイツメディアの情報を踏まえ、ボルシアMGに完全移籍する可能性を指摘。こう付け加えた。
「『Rheinische Post』によれば、メンヒェングラートバッハは買い取りオプションを確保しており、タカイがスパーズでプレーする機会は永遠に訪れないかもしれない。
彼は今シーズン、ブンデスリーガへレンタル移籍した２人目のトッテナムの有望なDFとなる。10代のCB、ルカ・ヴシュコビッチは、ハイドゥク・スプリトから加入後、プレシーズンで印象的なプレーを見せ、夏にハンブルガーSVとシーズン終了までの契約を結んだ」
森保ジャパンのホープはドイツで結果を残せるか。北中米ワールドカップも控えており、大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
