驚異的な数の企業が倒産し、全業界が壊滅状態に陥ります。会社の未来を守るためのアドバイスをするので、必ず実行してください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「驚異的な数の企業が倒産し、全業界が壊滅状態に陥ります。会社の未来を守るためのアドバイスをするので、必ず実行してください。」と題した動画を公開。出演者の市ノ澤翔氏が、2024年後半にかけて企業倒産が爆増するとの予測を示し、その背景にある複合的な要因と、経営者が取るべき対策について警鐘を鳴らした。

【2023年制作。当時の倒産予測に基づいた解説ですが、企業が生き残るための「資金繰りの本質」は現在も変わりません。現在の状況と照らし合わせながら、リスク管理の再確認にご活用ください。】



2023年の企業倒産件数が8,690件に上り、2024年に入っても前年同月比を上回る状況が続いている。市ノ澤氏は、コロナ禍が落ち着いたにもかかわらず倒産が増加している現状を「加速度的に倒産件数が増えている」と分析。その原因は単一ではなく、複数の問題が絡み合っていると指摘する。



同氏は倒産増加の主な要因として、「2024年問題」「社会保険料の負担増」「コロナ融資の返済」「物価高と価格転嫁の問題」の4点を挙げる。特に「2024年問題」は、建設業や運送業だけでなく、運賃の値上がりを通じて「間接的にほとんどの会社が影響を受ける」と説明。また、社会保険料の適用範囲拡大は企業の固定費を圧迫し、「社会保険を払えず倒産する会社も増えている」と厳しい実態を明かした。



さらに、2024年4月から本格化したコロナ融資の返済についても言及。融資の返済は利益から行う必要があり、「利益が出ていなければ基本的に借金の返済ができない」ため、多くの赤字企業が資金繰りに窮する事態に陥っていると解説する。物価高や賃上げ要求に対し、多くの中小企業が価格転嫁できていない現状も、利益を削り倒産リスクを高める一因だと述べた。



これらの厳しい状況を乗り越えるため、市ノ澤氏は「経営者自身が時代に合わせて変化し続けろ」と強く提言。市場が何を求めているかを的確に把握し、「市場に求められる価値を作る」ことの重要性を説く。その上で、「経営者であれば最低限の数字は把握しよう」「社長が把握しないで誰が把握するんですか？」と問いかけ、数字に基づいた経営判断こそが会社を倒産から守る唯一の道であると結論づけた。