【義母の介護「10万円事件」】母の愛情に涙…「息子には代わりがいない」＜第22話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？　よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。

第22話　後悔の涙【夫の気持ち】



【編集部コメント】

お母さんの喜ぶ姿を見て安心したアツシさん。普段付き添ってくれているチエさんの大変さも実感し、頭が上がらなかったことでしょう。そして実家に飾られた思い出の写真の数々を見て、あらためてお母さんの深い愛情を感じ取りました。お母さんから受けた愛情を、今度は自分が返す番。これからはその気持ちを大切にしてくださいね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・井伊テレ子