【義母の介護「10万円事件」】母の愛情に涙…「息子には代わりがいない」＜第22話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第22話 後悔の涙【夫の気持ち】
【編集部コメント】
お母さんの喜ぶ姿を見て安心したアツシさん。普段付き添ってくれているチエさんの大変さも実感し、頭が上がらなかったことでしょう。そして実家に飾られた思い出の写真の数々を見て、あらためてお母さんの深い愛情を感じ取りました。お母さんから受けた愛情を、今度は自分が返す番。これからはその気持ちを大切にしてくださいね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
