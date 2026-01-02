この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【すぐ幸せ】関わってはいけない人から離れた未来7選／驚くほど毎日が明るくなる理由」と題した動画を公開。関わるべきではない人との関係を断つことで、人生がどれほど好転するかを解説した。



動画でRyota氏はまず、関わってはいけない人から離れることで「驚くほどストレスが減る」と指摘する。ストレスは、自分でコントロールできない事象に直面した際に発生しやすく、その典型が人間関係であると説明。特に、他人をコントロールしようとしたり、自分の思い通りに利用しようとしたりするタイプの人が身近にいると、自分らしい行動が阻害され、想像以上のストレスを受けるという。



Ryota氏自身の経験として、かつて過干渉で否定的な友人との連絡が途絶えた際、「LINEで連絡が来ただけで一日ブルーだった」という状態から解放され、大きな安心感を得たエピソードを紹介。関わりのない時間でさえ、その人のことを考えてしまう精神的な負担がなくなり、普段の生活でもストレスを受けにくくなるという。



また、このような人物から離れると、「他のことを考えられるようになる」というメリットもあると氏は語る。関わっている間は、その人のことを考える時間に人生を奪われてしまっている状態だ。しかし、関係を断つことでその時間がなくなり、自分の好きなことや目の前のことに集中できるようになる。これにより、人生の主導権を自分に取り戻し、自分らしい選択ができるようになるという。



最終的に氏は、関わってはいけない人との関係は人生そのものにマイナスの影響を与えていると結論付けた。そのような人から離れることは、単にマイナスをなくすだけでなく、人生をより良くするための積極的な一歩であると言えるだろう。