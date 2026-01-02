おじいちゃんの後ろを、歩みに合わせてゆっくりと歩くワンコ。その先には、ふたりだけの楽しみが待っていました。

その尊い光景は反響を呼び、記事執筆時点で38万再生を突破。「信頼関係が素敵」「心が温かくなる」とのコメントが寄せられています。

【動画：『近所のおじいちゃん』が大好きな犬→一緒に『シニアカー』に乗って…素敵すぎる『ふたりの時間』】

歩調を合わせて

Instagramアカウント「takeshi805」に投稿されたのは、近所のおじいちゃんと柴犬の梅ちゃんが一緒に歩く日常の一幕。この日、お散歩帰りのおじいちゃんは、シルバーカーを押しながら家路についていたといいます。

梅ちゃんは少し後ろから、おじいちゃんの歩く速度に合わせてゆっくりと歩く様子が。角を曲がるときも自然な足取りでついていく梅ちゃん。視線は常におじいちゃんの方へ向けられていて、築かれてきた関係性が表れているように感じられます。

楽しみな時間

自宅前に到着すると、おじいちゃんはシルバーカーを置き、電動のシニアカーへ乗り換えたそう。その間、梅ちゃんはじっと立ち止まり、落ち着いた様子で待っていたといいます。何かを期待して待っているかのような姿が印象的です。

おじいちゃんがシニアカーに乗って出てくると、梅ちゃんは迷いなく近づき、ためらうことなく飛び乗ったとか。おじいちゃんも、乗ったことをしっかり確認し、慣れた様子でどこかへ出発するよう。ふたりの仕草からは、積み重ねられてきた信頼が感じられます。

壁のないふたり

シニアカーが走り出すと、梅ちゃんはおじいちゃんの背中にじっと体を預け、前方の景色を眺めていたそうです。揺れに身を任せる姿からは、不安よりも安心感が伝わってくるよう。そしてしばらくして到着したのは、公園の入り口だったといいます。

梅ちゃんが降りると、おじいちゃんは何度も手を振り、お別れの挨拶をしていたそうです。梅ちゃんは、去っていくおじいちゃんの背中をその場で見送り続けていたとか。その光景は、ふたりの絆を物語っているかのようで、「壁のない幸せな世界」に多くの人がほっこりと温かい気持ちになったのでした。

投稿には「なんて素敵な関係なんでしょう」「見かけただけで幸せになりそう♡」「スペースを分け合う感じがいい」「この光景がいつまでも続きますように…」などのコメントが寄せられています。

