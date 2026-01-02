《お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています》

1月1日、女優の長澤まさみが、所属事務所「東宝芸能」の公式サイトで、映画監督・福永壮志（たけし）氏と結婚したことを発表した。電撃結婚は世間に衝撃を与えたが、ファンの間では、長澤の “パートナー候補” の俳優が惜しまれているようだ。

人気女優を射止めた映画監督は、大きな注目を集めることになった。

「福永さんは2015年の『リベリアの白い血』で監督デビューし、2024年のドラマ『TOKYO VICE』（WOWOW）やディズニープラスで配信されたドラマ『SHOGUN 将軍』などの話題作を手がけました。ただ、長澤さんが福永さんの作品に出演したことはなく、過去に交際を取りざたされたこともありませんでした」（スポーツ紙記者）

新年早々、長澤のおめでたい報告で祝福ムードに包まれた。一方で、Xでは

《長澤まさみは山Pと結婚すると思ってた…》

《長澤まさみ、山下智久のハレルヤ婚の夢がーーーー》

《長澤まさみ･･･嘘だろ 山Pじゃなかったんかよ》

など、俳優の山下智久を想起する声があがっている。山下と長澤の関係が惜しまれたのには、理由があるようだ。

「2人は2005年のドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）や2007年のドラマ『プロポーズ大作戦』（フジテレビ系）、2013年のドラマ『SUMMER NUDE』（同系）で共演しており、幼なじみや恋人役などドラマ内で距離の近い関係性の役柄を演じることが多かったのです。

とくに、山下さんと長澤さんがダブル主演を務めた『プロポーズ大作戦』では、幼なじみから紆余曲折あった末、結婚に至ったため、2人を “理想のカップル” と見る向きも多く、双方のファンの間でも公認になりつつあったのです」（芸能記者）

『プロポーズ大作戦』は、山下演じる主人公が、長澤演じるヒロインに思いを寄せていたものの、告白できず、ヒロインは別の相手と結婚してしまう物語。時間を操れる妖精と出会ったのを機に、主人公が「ハレルヤチャンス」という言葉とともに過去へタイムスリップし、自分の気持ちを伝えようと奮闘する様子を描き、高い人気を博した。そんな人気ドラマで主演を務めただけに、2人の関係は注目を集めていた。

「メインキャストには、平岡祐太さんや榮倉奈々さん、濱田岳さんらが出演しましたが、ドラマの放送後、それぞれ家庭を持ち、独身は山下さんと長澤さんのみになっていたのです。

実際の2人は、共演者同士という関係にとどまったようですが、現実でも “山下・長澤コンビ” が結ばれることに期待するファンも多かったのでしょう。今回の長澤さんの結婚で、ロスに陥ったファンもいたのかもしれませんね」（同）

最愛のパートナーを手にした長澤は、“ハレルヤチャンス” が不要なほど幸せを噛みしめていることだろう。