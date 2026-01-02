Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。実家に帰省し、姪っ子たちと過ごすプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■佐久間大介が実家で見せた素顔

投稿では、「実家帰って姪っ子たちと遊んできた(^^)」とつづり、ピンクヘアが映える佐久間が、姪っ子たちと並んで自撮りした1枚を公開。

チェック柄のトップスに身を包み、笑顔でピースサインを決める姿からは、肩の力が抜けたリラックスした雰囲気が伝わってくる。

姪っ子たちの顔はスタンプで隠されているものの、自然に寄り添う距離感や同じポーズから、優しい“叔父さん”としての一面が垣間見えるショットとなっている。

■LEGO動画に夢中な姪っ子たちの後ろ姿も公開

続く投稿では、「#LEGO の動画つけたら姪っ子たちが釘付けになってて可愛かったw」「LEGOめっちゃ気に入ってるみたいで嬉しい(^^)」とコメントを添え、テレビ画面をじっと見つめる姪っ子たちの後ろ姿を公開。

画面には佐久間自身が出演するLEGO関連の映像が映し出されており、子どもたちが真剣な様子で見入る姿が印象的だ。室内にはテントのおもちゃも置かれ、実家ならではの穏やかな時間が切り取られている。

仕事中の華やかな姿とはまた違う、実家で過ごす佐久間の素顔に、ファンからは「かわいいが渋滞」「癒される」「楽しそうな雰囲気が伝わってくる」「姪っ子ちゃんたち大きくなってる！」「さっくんと遊べて嬉しそう」「激メロお兄さん」「尊すぎる」といった声が相次いで寄せられている。

■姪っ子たちにLEGOをプレゼントしていた佐久間大介

■姪っ子たちが釘付けになった佐久間大介出演の「どうぶつ♡なかよしノート『友だちできた編』」

Snow Man

