【ヒストリエ】TVアニメ化決定！ ティザービジュアル＆PV公開、原作・岩明均よりコメント到着
『寄生獣』で世を震撼させた岩明均が描く、累計発行部数470万部突破の歴史大作『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定、ティザービジュアル第1弾とティザーPVが公開、原作・岩明均からコメントが到着した。
『ヒストリエ』は、岩明均による歴史漫画。『月刊アフタヌーン』（講談社）において2003年3月号から連載中。
紀元前4世紀の古代ギリシア世界を舞台に、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた書記官・エウメネスの波乱の生涯を描いている。
そして本日1月1日、新たな年の始まりに合わせて、カルディアの街と丸い水平線を背に歩き出す主人公・エウメネスが描かれたティザービジュアル第1弾、そして、遥かな旅を予感させるティザーPVが公開された。
またTVアニメ化決定を記念して、原作・岩明均からコメントが到着。
＜岩明均 コメント＞
このアニメ制作に携わる全ての皆さんに感謝いたします。
40年以上前に物語の構想が生まれ、
20数年前に小さな仕事部屋で紙の上の絵が出来始めました。
そして今、多くの人の手により動く命を与えられる事を、
心より祝いたいと思います。
さらに、TVアニメ『ヒストリエ』公式Xアカウントをフォロー＆対象ポストをリポストした方の中から、抽選で1名様に、岩明均サイン色紙をプレゼントされる。
期待が高まるTVアニメ『ヒストリエ』、続報もお見逃しなく。
（C）岩明均・講談社／「ヒストリエ」製作委員会
