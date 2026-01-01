「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

不可能な状況を打破する可能性に気づけるか？

不可能に思える状況でも、「本当にそうか？」と疑ってみると、打開策が見つかることがあります。

この超難問に隠された、奇跡のような可能性に気づけるでしょうか。

「カタツムリの作戦」 1匹のカタツムリが、まっすぐ進んでいる。

その姿を、つねに少なくとも1人が見ているようにして、真横から何人かで観察した。

それぞれ1分ずつ観察したところ、カタツムリは誰が見ていた1分間においてもちょうど1メートル進んだ。 では、このカタツムリが6分間で進める距離は最長で何メートル？

なお、カタツムリの速度は一定とは限らない。 イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（135ページ）より

次のページで、考え方と正解を紹介します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）