¡Ô¥Ð¥¤¥È¥Æ¥í¡ÕÅìµþ¤Î¸Ä¼¼µï¼ò²°¤ÇÅ¹°÷¤¬¡ÖÄó¶¡Á°¤Î¤´ÈÓ¤òÁÇ¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡×Æ°²è¤¬³È»¶¡Ä±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¼Õºá¤·¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¡×
Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë¸Ä¼¼µï¼ò²°¡Ö¥¹¥ß¥Ó¥äÅÄÄ®ËÜÅ¹¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12·î29Æü¤ËÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Îµï¼ò²°¤òÅ¸³«¤¹¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖTAKEONE³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÕºáÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢12·î27Æüº¢¤«¤éX¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿20ÉÃ¤Û¤É¤ÎÆ°²è¡£¿ô¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤¬Äó¶¡Á°¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤òÁÇ¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¸º¤é¤¹¡©¡×¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ä¾Ð¤¤À¼¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡Ö¤¸¤ã¡¢¿©¤Ù¤ë¤ï¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ»®¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ô¤¹¤°ÂàÅ¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓÄó¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤ÆÎÌ¸º¤é¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¤À¤í¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡Õ¡Ô¤³¤ì¤¬¥¹¥ß¥Ó¥ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Õ¤Ê¤É¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
X¤äTikTok¤ÇËÜÆ°²è¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âSNS¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÍøÍÑµÒ¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ô¼êÄÏ¤ß¤È¤«±ÒÀ¸ÌÌ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡Ôº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥È¥Æ¥í¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ø°¤Õ¤¶¤±¤Î±äÄ¹¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÒ¤ËÉÔÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ëÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤êÈó¾ï¤Ë°¼Á¡Õ
¡Ô¼÷»Ê¤À¤Î²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯±ê¾å¤·¤Æ¡¢Çå½þ³Û¤Ê¤ó¤«¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸º¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤ÏÈï³²ÆÏ¤Ê¤ê½Ð¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¡£¶»Êµ°¤¤¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦Æ±Å¹¤Ï¡¢¡È¥Ð¥¤¥È¥Æ¥í¡É¤Î±ê¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ý¥³¥ß¤¬°ì»þÂç¹Ó¤ì¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£X¤Î°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Î×»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡Ô¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅöÅ¹¡Ê±¿±Ä¡§TAKEONE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¤¿Åê¹Æ¤¬³È»¶¤·¡¢¤ªµÒÍÍµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔ°Â¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¡£
¡ÔÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâµ¬ÄøµÚ¤ÓË¡Îá¤ËÂ§¤ê¡¢Åö³º¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Ø¤Î¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ô¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÀ¸¡µÚ¤ÓÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡Ê¢¨³ºÅö¿©ºà¤ÎÇÑ´þ¡¿Å¹Æâ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ï¶ñ¤ÎÀö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¡¿´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§ Åù¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¤Ê¤ªÊ¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ÎÈ¯À¸Æü»þ¤ä¹Ô°ÙÆâÍÆ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î½èÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤ÎÅ°Äì¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢SNSÅù¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎºÆ¼þÃÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡ÔËÜ·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ½¾¶È°÷¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤äÈðëîÃæ½ý¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£