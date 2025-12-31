¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊ»á¤¬¹Ã¾õÁ£ÉÔÄ´¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò²òÀâ¡ª¡Øº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë!¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡¢¶¶ËÜÉÂ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¡Øº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë!¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡¢¶¶ËÜÉÂ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹Ã¾õÁ£¤ÎÉÔÄ´¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¼êË¡¤ò¡¢¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ã¾õÁ£¤ÏÂÎ¤ÎÂå¼ÕÁ´ÈÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ë´ï´±¤Ç¤¢¤ë¡£²»ÇÊ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ò¡¢µÕ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¶¶ËÜÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ç¤ÏÆ°Ø©¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¼ê¤Î¿Ì¤¨¡¢´ãµåÆÍ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¶¶ËÜÉÂ¤Ç¤ÏÂÎ¤ÎÎä¤¨¡¢¤à¤¯¤ß¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¾õÁ£¤ÎÉÔÄ´¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡Ö¹Ã¾õÁ£¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÄÞ¤È´ØÀá¤Î´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é²¼¤«¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»É·ã¤¹¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀáÁ´ÂÎ¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ï¼ê¤Î¹Ã¤Î´ØÀá¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ü¤Î²¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¿Æ»Ø¤ÎÀè¤òÃÖ¤¤¤Æ²¡¤¹¡£¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤¯¤Ü¤ß¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè»°¤Ë¡Öç£Â¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ïº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¹ü¤Î²¼¡¢»Ø°ìËÜÊ¬¤Û¤É²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤ÏËÜÍè¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤¬²á¾ê¤Ç¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸È¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÅª¤ÊÉþÌô¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤À¤¬¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÁá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï³ÆÈ¿¼Í¶è¤Î°ÌÃÖ¤È²¡¤·Êý¤¬ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«Âð¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã¾õÁ£¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Ã¾õÁ£¤ÏÂÎ¤ÎÂå¼ÕÁ´ÈÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ë´ï´±¤Ç¤¢¤ë¡£²»ÇÊ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤ò¡¢µÕ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¶¶ËÜÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ç¤ÏÆ°Ø©¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¼ê¤Î¿Ì¤¨¡¢´ãµåÆÍ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¶¶ËÜÉÂ¤Ç¤ÏÂÎ¤ÎÎä¤¨¡¢¤à¤¯¤ß¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹Ã¾õÁ£¤ÎÉÔÄ´¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡Ö¹Ã¾õÁ£¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÄÞ¤È´ØÀá¤Î´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é²¼¤«¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»É·ã¤¹¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀáÁ´ÂÎ¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ï¼ê¤Î¹Ã¤Î´ØÀá¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ü¤Î²¼¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¿Æ»Ø¤ÎÀè¤òÃÖ¤¤¤Æ²¡¤¹¡£¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤¯¤Ü¤ß¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè»°¤Ë¡Öç£Â¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ïº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¹ü¤Î²¼¡¢»Ø°ìËÜÊ¬¤Û¤É²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤ÏËÜÍè¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤¬²á¾ê¤Ç¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸È¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬Àµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÅª¤ÊÉþÌô¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤À¤¬¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÁá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï³ÆÈ¿¼Í¶è¤Î°ÌÃÖ¤È²¡¤·Êý¤¬ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«Âð¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã¾õÁ£¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¼ÂÁ©Ë¡¤ò¸ø³«!¡Ø¡Ú¾×·â¡Û1ËüÊâ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤è¤ê¼ê¤â¤ß¤ÇHbA1c¡¦·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë!±¿Æ°&¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·!¡Ù
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬Îä¤¨À²ò¾ÃË¡¤ò²òÀâ!¡Ø¡ÚÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡Û¼êÂ¤ÎÎä¤¨¡¢Îä¤¨À¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼ê¤â¤ß²¹³è¡Ù
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬²òÀâ!¡Ø¡Ú¹¹Ç¯´ü:°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¡Û°ß¤â¤¿¤ì¡¦°ß¤Î¥à¥«¥à¥«¡¦¶»¤ä¤±¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦·«¤êÊÖ¤¹ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤ò¼ê¤â¤ß¤Ç²þÁ±!¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ¤Ç¤¹^_^¤¿¤Ã¤¿£·ÉÃ¡ªÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î·ò¹¯Ë¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µµ¤¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ù