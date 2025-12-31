ÃæÃ«½á¿ÍÀï¡Ö118-110¡×¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÃÇºá¡Öº£¤¹¤°·ºÌ³½ê¤Ø¡×¡¡¥¿¥¤¥½¥ó°é¤Æ¤Î¿ÆÊ°¤ê¡Ö115-113¤Ï¡Ä¡×
¥Æ¥Ç¥£¡¦¥¢¥È¥é¥¹»á¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÌÔÈãÈ½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë12²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¡Ê115-113¡ß2¡¢118-110¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤¿¤À³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö118¡Ý110¡×¤È¤¤¤¦Âçº¹¤ÎÈ½Äê¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¡£¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó»á¤ò°é¤Æ¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥Ç¥£¡¦¥¢¥È¥é¥¹»á¤â¡¢¼«¿È¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ç¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤³¤½ÃæÃ«¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¤â¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·ÌÔ¹¶¡£¶Ã°Û¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÈïÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤Æ±¦ÌÜÉÕ¶á¤¬¼ð¤ì¡¢¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î»àÆ®¤Ï¡¢È½Äê3-0¤ÇÃæÃ«¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¹»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ø¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¡Ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥«¥¿¥Ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê118-110¤ò¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢º£¤¹¤°¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·ºÌ³½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì¤Û¤É¹ó¤¤È½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤À¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¹»á¼«¿È¤ÎºÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬1¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£118-110¤È¤¤¤¦Âçº¹¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö115-113¤Î¿³È½¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¤Í¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤Ë½¤ÀµÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï11¥é¥¦¥ó¥É¤ÎºÎÅÀ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Ê¥«¥¿¥Ë¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÂçº¹¤Ç¾¡¤¿¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¡Ø¤³¤ì¤Ç¤Ï²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÂÎºÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇØ·Ê¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²óÉüÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÁê¼ê¤òÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÇË²õ¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÃæÃ«¤Ï¡Ë¤ª¤½¤é¤¯´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â´Þ¤á¤¿¡Ë2¿Í¤È¤âÄ¹¤¤µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎºÆÀï¤ò¸«¤¿¤¤¤Í¡×¤È´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
