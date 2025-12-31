2025Ç¯¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥¹¥È50¡ª ¡ãÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡ä
¡¡³ô²Á¾å¾ºÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤äÁýÇÛ¤Ê¤É³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿³ô¼°¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ÏÅöÌÌ¤Î¼ûµëÌÌ¤Ç¤Î²¼»Ù¤¨´üÂÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¸ú²Ì¤â¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÇÛÅö¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÊÂ¤Ö³ô¼ç´Ô¸µºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢6·î°Ê¹ßÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½(¼«¸Ê³ô¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎ¨¤ÎÂç¤¤¤)¤Î¾å°Ì¤«¤é50¼Ò¤òÁª½Ð¤·¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ë¶È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ È¯É½Æü¡¡È¯¹Ô³ô¿ô¤Ë¡¡ÇãÉÕ³ô¿ô ÇãÉÕÊýË¡¡¡ÇãÉÕ´ü´Ö(ÇãÉÕ²Á³Ê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç(%) (Àé³ô)
<7831> ¥¦¥¤¥ë¥³£È£Ä¡¡Åì£Ó¡¡¡¡¡¡8/8¡¡¡¡¡¡42.69¡¡¡¡¡¡10500¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/8/12～25/9/8(108±ß)
<1518> »°°æ¾¾Åç£È£Ä¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 6/18¡¡¡¡¡¡35.81¡¡¡¡¡¡ 4000¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/6/19～25/7/16(5000±ß)
<3802> ¥¨¥³¥ß¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 12/3¡¡¡¡¡¡26.91¡¡¡¡¡¡ 1263¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/12/4～26/1/13(430±ß)
<4124> ÂçºåÌý²½¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡12/19¡¡¡¡¡¡23.95¡¡¡¡¡¡¡¡250¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/12/22(2341±ß)
<6923> ¥¹¥¿¥ó¥ìー¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 6/10¡¡¡¡¡¡23.47¡¡¡¡¡¡35000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/7/1～26/3/31
<4023> ¥¯¥ì¥Ï¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡6/3¡¡¡¡¡¡20.66¡¡¡¡¡¡10000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/6/4～25/9/30
<5258> £Ô£Í£Î¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ 6/26¡¡¡¡¡¡19.88¡¡¡¡¡¡ 7353¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/6/27(476±ß)
<4284> ¥½¥ë¥¯¥·ー¥º¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 6/25¡¡¡¡¡¡17.57¡¡¡¡¡¡ 4300¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/6/26(397±ß)
<1766> Åì·ú¥³ー¥Ý¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡12/12¡¡¡¡¡¡17.43¡¡¡¡¡¡ 2343¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/12/15～26/1/19(1Ëü2627±ß)
<6925> ¥¦¥·¥ªÅÅ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡8/5¡¡¡¡¡¡17.04¡¡¡¡¡¡15000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/6～26/4/30
<8410> ¥»¥Ö¥ó¶ä¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 6/19¡¡¡¡¡¡17.01¡¡¡¡ 200000¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/6/20(262±ß)
<2782> ¥»¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 6/17¡¡¡¡¡¡16.70¡¡¡¡¡¡12568¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/6/18～25/7/15(2000±ß)
<7294> ¥è¥í¥º¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/11¡¡¡¡¡¡16.46¡¡¡¡¡¡ 4000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/12～25/11/30
<4445> ¥ê¥Ó¥ó£Ô¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡11/14¡¡¡¡¡¡16.17¡¡¡¡¡¡¡¡210¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/19～26/9/18
<6810> ¥Þ¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/18¡¡¡¡¡¡15.91¡¡¡¡¡¡ 6867¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/11/19(2103±ß)
<3608> £Ô£Ó£É£È£Ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 7/23¡¡¡¡¡¡15.77¡¡¡¡¡¡11000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/7/24～25/12/31
<3662> ¥¨¥¤¥Áー¥à¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 6/13¡¡¡¡¡¡15.27¡¡¡¡¡¡ 2850¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/6/16(1184±ß)
<6405> ÎëÌÐ´ï¹©¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡¡¡8/8¡¡¡¡¡¡15.26¡¡¡¡¡¡ 1977¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/8/12(1796±ß)
<5563> ¿·ÆüËÜÅÅ¹©¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡8/5¡¡¡¡¡¡14.56¡¡¡¡¡¡20000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/6～26/3/31
<9202> £Á£Î£Á£È£Ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/10¡¡¡¡¡¡14.23¡¡¡¡¡¡67500¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/12/16～26/12/15
<8729> ¥½¥Ëー£Æ£Ç¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 9/29¡¡¡¡¡¡13.99¡¡¡¡1000000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/9/29～26/8/8
<3350> ¥á¥¿¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡10/28¡¡¡¡¡¡13.13¡¡¡¡ 150000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/10/29～26/10/28
<5185> ¥Õ¥³¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 11/5¡¡¡¡¡¡11.90¡¡¡¡¡¡ 2095¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/11/6～25/12/4(1661±ß)
<1967> ¥ä¥Þ¥È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 7/22¡¡¡¡¡¡11.29¡¡¡¡¡¡ 2800¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/7/23(1720±ß)
<6195> ¥Ûー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ 6/13¡¡¡¡¡¡11.18¡¡¡¡¡¡ 1700¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/6/16～26/6/15
<6445> ¥¸¥ã¥Î¥á¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/14¡¡¡¡¡¡10.97¡¡¡¡¡¡ 1960¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/17～26/11/16
<7725> ¥¤¥ó¥¿ー¥¢¥¯¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 7/11¡¡¡¡¡¡10.84¡¡¡¡¡¡ 1200¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/7/14～25/12/30
<9880> ¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/10¡¡¡¡¡¡10.67¡¡¡¡¡¡ 1400¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/11～26/4/30
<4299> ¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 12/2¡¡¡¡¡¡10.32¡¡¡¡¡¡ 1200¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/12/3(1206±ß)
<6157> Æü¿Ê¹©¶ñ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡10/31¡¡¡¡¡¡10.01¡¡¡¡¡¡ 2500¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/4～26/3/31
<7868> ¹ºÑÆ²£È£Ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡12/29¡¡¡¡¡¡ 9.87¡¡¡¡¡¡13948¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/12/30(466±ß)
<4401> £Á£Ä£Å£Ë£Á¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡8/8¡¡¡¡¡¡ 9.83¡¡¡¡¡¡10000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/12～26/5/31
<7727> ¥ªー¥Ð¥ë¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡¡¡8/8¡¡¡¡¡¡ 9.82¡¡¡¡¡¡ 2200¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/18～26/8/17
<9729> ¥Èー¥«¥¤¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/11¡¡¡¡¡¡ 9.75¡¡¡¡¡¡ 3300¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/11/12(2142±ß)
<7381> £Ã£Ã£É£Ç¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡12/24¡¡¡¡¡¡ 9.74¡¡¡¡¡¡22000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡26/1/5～26/12/23
<6592> ¥Þ¥Ö¥Á¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 8/14¡¡¡¡¡¡ 9.73¡¡¡¡¡¡12000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/10/1～26/9/30
<4676> ¥Õ¥¸£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/10¡¡¡¡¡¡ 9.50¡¡¡¡¡¡20000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/11～26/11/10
<7946> ¸÷ÍÛ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡12/19¡¡¡¡¡¡ 9.44¡¡¡¡¡¡¡¡ 50¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/12/22～26/12/21
<8154> ²Ã²ìÅÅ»Ò¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡8/7¡¡¡¡¡¡ 9.36¡¡¡¡¡¡ 4920¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/8/8(2938±ß)
<3861> ²¦»Ò£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡12/16¡¡¡¡¡¡ 9.03¡¡¡¡¡¡82000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/12/17～26/12/16
<9709> £Î£Ã£Ó¡õ£Á¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 8/19¡¡¡¡¡¡ 8.65¡¡¡¡¡¡ 1400¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/20～26/7/31
<2579> ¥³¥«£Â£Ê£È¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡¡¡8/1¡¡¡¡¡¡ 8.18¡¡¡¡¡¡15000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/1～26/10/31
<6918> ¥¢¥Ðー¥ë¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡11/13¡¡¡¡¡¡ 8.11¡¡¡¡¡¡¡¡500¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/14～26/7/31
<3121> ¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È¡¡Åì£Ó¡¡¡¡12/12¡¡¡¡¡¡ 8.04¡¡¡¡¡¡ 2500¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡26/1/30～26/12/11
<7282> ËÅÄ¹ç¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/20¡¡¡¡¡¡ 7.86¡¡¡¡¡¡10000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡26/1/7～27/1/6
<6676> £Â£Õ£Æ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡¡¡8/8¡¡¡¡¡¡ 7.86¡¡¡¡¡¡ 1000¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/8/12～26/4/30
<6333> Äë¹ñÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/18¡¡¡¡¡¡ 7.70¡¡¡¡¡¡ 1300¡¡¡¡TOB¡¡¡¡25/11/19～25/12/17(2689±ß)
<2602> ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ 6/17¡¡¡¡¡¡ 7.67¡¡¡¡¡¡ 2500¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/6/18～26/3/31
<6298> ¥ï¥¤¥¨¥¤¥·¥¤¡¡Åì£Ð¡¡¡¡11/13¡¡¡¡¡¡ 7.58¡¡¡¡¡¡ 1400¡¡ »Ô¾ì¡¡¡¡25/11/14～26/5/29
<331A> ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ 9/16¡¡¡¡¡¡ 7.47¡¡¡¡¡¡¡¡600¡¡»Ô¾ìÂ¾¡¡ 25/9/17(514±ß)
¡¡Åì¾Ú¡¦Ì¾¾Ú¾å¾ì¤Ç¡¢6/1～12/29È¯É½Ê¬¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±³ô¿ô¤¬È¯¹Ô³ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤½ç¤ËµºÜ¡£
¢¨¡ÖÇãÉÕÊýË¡¡×¤Î¡Ø»Ô¾ìÂ¾¡Ù¤ÏÎ©²ñ³°¼è°ú¤ò´Þ¤à¡£¡ÖÇãÉÕ´ü´Ö¡×¤Î¡Ø¡Ê±ß¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Î©²ñ³°¼è°ú¤Ê¤É¤ÇÇã¤¤»ØÃÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÈ¯¹Ô³ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¡×¤ÏÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤ÈÇãÉÕ´ü´ÖÆâ¤ÎÇãÉÕ³ô¿ô¤Î³ä¹ç¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹